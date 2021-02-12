تدعيم مؤسسة المكلف العام لنزاعات الدّولة بدفعة جديدة من المستشارين المقررين المساعدين

تدعمت مؤسسة المكلف العام لنزاعات الدولة ب 31 مستشارا مقررا مساعدا ليكونوا" لسان دفاع الدولة التونسية والساعين،للذود عن مصالحها و حماية المال العام." واشار بلاغ صادرالجمعة عن وزارة أملاك الدولة و الشؤون العقارية بان وزيرة املاك اادولة ليلى جفّال، اشرفت أمس الخميس بمقرّ الإدارة العامة لنزاعات الدّولة، على موكب استقبال هذه الدفعة الجديدة من مستشاري النزاعات وذلك ببادرة من جمعية المستشارين المقررين.وأكدت وزيرة أملاك الدّولة بهذه المناسبة على الدّور المحوري لمؤسسة نزاعات الدّولة في الحفاظ على حقوق ومصالح الدّولة التونسية.و تمّ خلال هذا الموكب ابراز اهمية القرارات والاجراءات التي اتخذتها وزارة املاك الدولة للنهوض بوضعية وظروف عمل الإدارة العامة لنزاعات الدولة والذي توّج مؤخرا بإقرار الترفيع في قيمة منحة المرافعة والتقرير وبسحب المنحة التحفيزية الخاصة موضوع الأمر عـ211ـدد لسنة 2015 المؤرخ في 13 جانفي 2015 على سلك مستشاري نزاعات الدولة وذلك وفق ما ورد في بلاغ الوزارة .