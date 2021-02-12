   Abdelhalim - ظلموه  

الانطلاق في الاستعداد للامتحانات الوطنية دورة 2021 وتقدم على مستوى البرامج التعليمية الخاصة بالسنوات النهائية

Publié le Vendredi 12 Février 2021 - 17:06 قراءة: 0 د, 38 ث
وات - أكّد وزير التربية، فتحي السلاوتي، اليوم الجمعة، انطلاق الاستعدادات للامتحانات الوطنية لدورة 2021، منذ شهر جانفي المنقضي، مشدّدا على تقدم البرامج التعليمية على مستوى السنوات النهائية بجميع المراحل التعليمية.

وأضاف، خلال جلسة استماع عقدتها لجنة الشباب والشؤون الثقافية والتربية والبحث العلمي بمجلس نواب الشعب، "أن دراسة تقييمية قامت بها الوزارة حول مدى تقدم البرامج التعليمية أثبتت جاهزية التلاميذ في السنوات النهائية في مراحل التعليم الابتدائي والاعدادي والثانوي لاجتياز الامتحانات في مستوى البرامج التعليمية المخففة.


وشدّد على أن وزارة التربية ستعمل على توفير كل المستلزمات الضرورية من أجل تمكين التلاميذ من اجتياز الامتحانات في أحسن الظروف، مؤكدا أن الامتحانات الوطنية هي من ضمن أولويات وزارة التربية.
وأشار أن الامتحانات الوطنية تكلف الدولة حوالي 46 مليون دينار معتبرا انه من الضروري رقمنة هذه الامتحانات لتخفيف الاعباء على ميزانية الدولة.


أخبار "وات" المنشورة على باب نات، تعود حقوق ملكيتها الكاملة أدبيا وماديا في إطار القانون إلى وكالة تونس افريقيا للأنباء . ولا يجوز استخدام تلك المواد والمنتجات، بأية طريقة كانت. وكل اعتداء على حقوق ملكية الوكالة لمنتوجها، يعرض مقترفه، للتتبعات الجزائية طبقا للقوانين والتراتيب الجاري بها العمل

Commentaires


0 de 0 commentaires pour l'article 220463



En continu

Toutes les news

الجمعة 12 فيفري 2021 | 30 جمادي الثاني 1442
العشاءالمغربالعصرالظهرالشروقالفجر
19:26 17:59 15:32 12:40 07:11 05:44
19°
 21° % 52 :الرطــوبة
تونــس 10°
2.06 كم/س
 :الــرياح
الجمعةالسبتالأحدالاثنينالثلاثاء
21°-1016°-1111°-711°-714°-3
  • Avoirs en devises
    22383,2

  • (11 fev)
  • Jours d'importation
    157
  •              1 € = 3,28541 DT        1$ =2,71568 DT
  • Solde Compte du Trésor   (11 fev)   1843,4 MDT