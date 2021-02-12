الانطلاق في الاستعداد للامتحانات الوطنية دورة 2021 وتقدم على مستوى البرامج التعليمية الخاصة بالسنوات النهائية

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أكّد وزير التربية، فتحي السلاوتي، اليوم الجمعة، انطلاق الاستعدادات للامتحانات الوطنية لدورة 2021، منذ شهر جانفي المنقضي، مشدّدا على تقدم البرامج التعليمية على مستوى السنوات النهائية بجميع المراحل التعليمية.وأضاف، خلال جلسة استماع عقدتها لجنة الشباب والشؤون الثقافية والتربية والبحث العلمي بمجلس نواب الشعب، "أن دراسة تقييمية قامت بها الوزارة حول مدى تقدم البرامج التعليمية أثبتت جاهزية التلاميذ في السنوات النهائية في مراحل التعليم الابتدائي والاعدادي والثانوي لاجتياز الامتحانات في مستوى البرامج التعليمية المخففة.وشدّد على أن وزارة التربية ستعمل على توفير كل المستلزمات الضرورية من أجل تمكين التلاميذ من اجتياز الامتحانات في أحسن الظروف، مؤكدا أن الامتحانات الوطنية هي من ضمن أولويات وزارة التربية.وأشار أن الامتحانات الوطنية تكلف الدولة حوالي 46 مليون دينار معتبرا انه من الضروري رقمنة هذه الامتحانات لتخفيف الاعباء على ميزانية الدولة.