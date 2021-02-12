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الرابطة 2- اولمبيك سيدي بوزيد ينتدب اللاعبين احمد الفزاني وايمن العمدوني

Publié le Vendredi 12 Février 2021 - 15:19 قراءة: 0 د, 31 ث
وات - افاد اولمبيك سيدي بوزيد المنتمي لبطولة الرابطة المحترفة الثانية لكرة القدم( المجموعة الرابعة) انه انتدب اللاعب أحمد الفزّاني ( 29 سنة ) متوسّط ميدان هجومي بعقد مدته سنة.
وكان الفزاني تقمص ألوان الترجي الرياضي التونسي في الأصناف الشابة ولعب سابقا مع الملعب التونسي ومستقبل سليمان.
كما انتدب الفريق المهاجم أيمن العمدوني بعقد بموسم واحد قادما من مستقبل وادي الليل .


ويذكر ان اولمبيك سيدي بوزيد فاز في الجولة الأولى للمجموعة الرابعة من بطولة الرابطة المحترفة الثانية على مستقبل القصرين بهدفين لصفر وانهزم في الجولة الثانية في حمام سوسة بنفس النتيجة ويتبارى الاولمبيك يوم الاحد على ملعبه مع النجم الرادسي في اطار الجولة الثالثة .


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