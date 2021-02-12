قلعة الاندلس تحتضن البطولة الافريقية لكرة القدم المصغرة للاندية

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اعلنت الكنفدرالية الافريقية لكرة القدم المصغرة عن اختيار تونس لتكون البلد المنظم للبطولة الافريقية للاندية في رياضة "الميني فوت" وتحديدا بلدية قلعة الاندلس من ولاية اريانة وفق ما افاد به اليوم الجمعة رئيس بلدية قلعة الاندلس فتحي بلحاج حمودة صحفية/وات/.واكد بلحاج حمودة" ترشح اكثر من دولة لتنظيم البطولة الافريقية لكرة القدم المصغرة المزمع تنظيمها خلال الثلاثي الاخير من السنة الحالية من بينها مصر وجنوب افريقيا وليبيا حيث تم اختيار تونس لتكون البلد المنظم لهاته التظاهرة الرياضية الافريقية".واشار في هذا الصدد الى "انطلاق بلدية قلعة الاندلس الجهة المنظمة لتحديد برنامج احتضان فعاليات البطولة الافريقية لكرة القدم المصغرة التي ستشارك فيها جمعية قنطرة بنزرت للميني فوت المتصدرة لطليعة ترتيب الرابطة المحترفة (السوبر ليغ الممتاز)" وفق تعبيره.ومن المنتظرعقد ندوة صحفية يوم 11 مارس القادم لتقديم اكثر تفاصيل عن تاريخ اقامة البطولة الافريقية للميني فوت والفرق المشاركة حيث اكد رئيس بلدية قلعة الاندلس ان التظاهرة ستكون مناسبة للتعريف بالموروث الحضاري والثقافي والتاريخي لتونس ولمدينة قلعة الاندلس من خلال برمجة عدد من العروض والفعاليات التي من شانها اضفاء حركية ثقافية واقتصادية وتنشيطية على المنطقة.ولاحظ ان احتضان الحدث الرياضي الافريقي والاحتفاء بالضيوف من رياضيين ومسيرين الذين يمثلون بلدانا عربية وافريقية ومغاربية سيكون وفق ما تم الاتفاق عليه مع الكنفدرالية الافريقية لكرة القدم المصغرة على المستوى اللوجستي والتنظيمي للتظاهرة.