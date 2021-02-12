عجز الميزان التجاري الطاقي يتراجع بنسبة 38 بالمائة خلال سنة 2020

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تراجع عجز الميزان التجاري الطاقي لتونس بنسبة 38 بالمائة، خلال سنة 2020، ما يعادل 2890 مليون دينار، في ظل الأزمة الاقتصاديّة الناجمة عن الجائحة الصحيّة بسبب انتشار فيروس كوفيد- 19.وتحسّن مستوى الاستقلالية الطاقية من 41 بالمائة سنة 2019، إلى 43 بالمائة سنة 2020، وفق ما نشره المرصد الوطني للطاقة والمناج بخصوص أهم المؤشّرات الطاقيّة لسنة 2020.وشهد عجز ميزان الطاقة الأوليّة تراجعا بنسبة 11 بالمائة (ما يعادل 650 ألف طن مكافئ نفط) في ما تراجع انتاج النفط الخام بنسبة 7 بالمائة (ما يعادل 912 ألف برميل).وارتفع انتاج الغاز الطبيعي بنسبة 4 بالمائة (ما يعادل 61 ألف طن مكافئ نفط) وشهدت الأتاوة، الموظّفة على عبور الغاز الطبيعي الجزائري نحو أوروبا، بنسبة 19 بالمائة (ما يعادل 85 ألف طن مكافئ نفط).وتراجع الطلب على الغاز الطبيعي بنسبة 5 بالمائة (ما يعادل 269 ألف طن مكافئ نفط) والطلب على المواد البترولية بنسبة 8 بالمائة (ما يعادل 382 ألف طن مكافئ نفط) وتقلّص، في الأثناء، انتاج الكهرباء بنسبة 3 بالمائة (ما يعادل 525 مليون كيلواط ساعة).يذكر ان سعر برميل النفط شهد، خلال سنة 2020، تراجعا غير مسبوق في حدود 35 بالمائة (ما يعادل 23 دولار) خاصّة بعد عمليّات الإغلاق الناجمة عن جائحة كوفيد -19.