مدنين : جمعية اطفال القمر بمدنين تتسلم حافلة لنقل منظوريها وقريبا انطلاق نشاط قسم طب الجلدية لفائدتهم

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تسلّمت اليوم جمعية اطفال القمر بمدنين من وكالة التعاون الفني الالماني حافلة جديدة بطاقة 16 مقعدا وذلك خلال موكب انتظم بمقر الولاية اشرف عليه والي الجهة وممثلة عن الوكالة.وستخصص هذه الحافلة لنقل منظوري الجمعية من الاطفال في ظروف افضل سواء للدراسة او للالتحاق بالجمعية والاستفادة من فرص التكوين المتاحة بها في الخياطة او اللغات وغيرها مع امكانية الترويح عليهم من خلال تنظيم رحلات لفائدتهم وفق ما ذكره رئيس الجمعية عبد الله سعيد.وتاتي هذه الحافلة في اطار مشروع تعاون للجمعية مع وكالة التعاون الفني الالماني انطلق منذ سنتين للاحاطة بهذه الفئة من الاطفال وتضمّن عدة انشطة وتدخلات منها تركيز قسم للامراض الجلدية بالمستشفى الجامعي بمدنين ستصل معداته قريبا لينطلق في اسداء خدماته لاطفال القمر بولاية مدنين التي تحتل المرتبة الثانية وطنيا في عدد اطفال القمر باكثر من 200 طفل وتجنيبهم عناء التنقل الى العاصمة للعلاج سيما وان بشرتهم حساسة وتتطلب التدخل الفوري عند اي طارئ.كما شمل هذا البرنامج التدخل بتركيز أغشية واقية للنوافد والابواب في عدد من المدارس التي تأوي تلاميذ من اطفال القمر واقتناء مكيفات بها وتركيز مكيفات لفائدة نحو 15 عائلة من ابناء اطفال القمر على أن تشمل دفعة اخرى عددا اخر اضافة الى تمكين المنتفعين من الربط بالطاقة الشمسية لمساعدتهم والتخفيف عليهم من كلفة الكهرباء خاصة وان اغلب العائلات محدودة الدخل حسب رئيس الجمعية.ويبقى الاشكال الذي لم تجد له جمعية اطفال القمر حلا نهائيا هو حاجيات الاطفال من المراهم التي تعتبر ضرورية لهم رغم كلفتها الباهظة والكميات الهامة التي يستوجبها كل طفل.