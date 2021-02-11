خط تمويل أوروبي لتشجيـع المبادرة الخاصّة في مجال السياحة البديلة والصناعات التقليدية وتثمين المواقع الأثرية

أشرف وزير السياحة الحبيب عمار على جلسة عمل خصصت لتقديم مبادرة، من قبل الاتحاد الأوروبي عن طريق جمعية "مبادرة تونس" في إطار تدعيم تدخل مشروع "تونس وجهتنا"، تتمثل في وضع خط تمويل يبلغ 2.4 مليون أورو لتمكين 500 شابة وشاب من تمويلات في شكل قروض وذلك دون ضمانات أو فوائد وتمتد فترة سداد القروض من سنتين إلى 5 سنوات مع فترة إمهال 6 أشهر وذلك لتشجيـعهم على بعث مشاريع للحساب الخاص في مجال السياحة البديلة والصناعات التقليدية وتثمين المواقع الأثرية.وقد شهدت الجلسة حضور كل من السادة "Vladimir Rojonski" ممثل الإتحاد الأوروبي و Matthieu Vanel " وسمير ديناري عن جمعية "مبادرة تونس" ورئيس الجامعة الوطنية للصناعات التقليدية صالح عمامو وعن الوزارة حضر كل من المديرة العامة للتعاون الدولي منى مثلوثي والمديرة العامة المكلفة بالصناعات التقليدية عفراء الجويني والمدير العام للديوان الوطني التونسي للسياحة معز بلحسين والمدير العام للديوان الوطني للصناعات التقليدية فوزي بن حليمة وعدد من إطارات الوزارة.وتهدف هذه المبادرة إلى تشجيع الشباب على بعث مشاريع صغرى للحساب الخاص حيث سيتم تقديم تمويلات تصل إلى 30 ألف دينار لفائدة باعثي المشاريع في مختلف جهات الجمهورية في مجالات السياحة البديلة والصناعات التقليدية وكذلك مشاريع تثمين المعالم والمواقع الأثرية.وأكد وزير السياحة أن مثل هذه القروض من شأنها أن تحفز الشباب على الإعتماد على الذات وبعث مشاريعهم الخاصة من خلال المساهمة في إيجاد التمويلات الضرورية لذلك مشددا على أهمية مثل هذه المشاريع في توفير فرص العمل بالجهات الداخلية ودفع نسق التنمية بها.