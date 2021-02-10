هيئة مكافحة الفساد تحيل إلى القضاء ملف "تجاوزات وشبهات تتعلق ببعث مؤسسة إعلامية خاصة على خلاف الصيغ القانونية ببن عروس"

وات -

أعلنت الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد، أنها أحالت على أنظار وكيل الجمهورية لدى المحكمة الإبتدائية ببن عروس، "ختم أعمال البحث في تجاوزات وشبهات تتعلّق ببعث مؤسسة إعلامية على خلاف الصيغ القانونية وتوظيفها في الدعاية السياسية وجمع التبرعات"، دون أن تذكر إسم المؤسسة المعنية.وأوضحت الهيئة في نشريتها الأسبوعية التي أصدرتها اليوم الأربعاء، أنّ "منطلق التحريات كان إحالة من الهيئة العليا للاتصال السمعي البصري (الهايكا)، حول شبهة إحداث واستغلال مؤسسة إعلامية خاصة، دون الحصول على الإجازة القانونية، فضلا عن شبهة الحصول على تمويلات مجهولة المصدر وشبهة جمع تبرعات دون ترخيص واستغلال المؤسسة في الدعاية السياسية".ولفتت إلى أنها تولّت مراسلة الجهات المعنية وثبت لدى توصلها بالردود وجود عدد من التجاوزات تتمثّل أساسا في شبهة مخالفة القانون والتراتيب الجاري بها العمل من خلال الجمع بين مهام سياسية وتسيير مؤسسة إعلامية، علاوة على تعمّد القائمين على المؤسسة القيام بالدعاية الحزبية وغياب مخطّط مالي واضح حول كيفية تمويل المؤسسة والجهات المموّلة.كما تمثّلت التجاوزات في جمع تبرّعات دون رخصة واستغلال البرامج الإعلامية للمؤسّسة لتوجيه نداءات للتبرّع، إضافة إلى استغلال جزء من أموال التبرّعات لغايات خاصة وتضخّم قيمة الرصيد البنكي لأحد مسيّري المؤسسة الإعلامية وتضمّنه لعمليات إيداع أموال بوتيرة متكرّرة، إضافة إلى تضارب صيغ التصرّف في المبالغ التي تلقّتها المؤسسة بعنوان تبرّعات.وبالإتصال به هاتفيا، قال عضو الهيئة العليا المستقلة للإتصال السمعي البصري، هشام السنوسي، في تصريح لوكالة تونس إفريقيا للأنباء، إنّ الهايكا كانت أحالت ملفات التلفزات والإذاعات غير القانونية على هيئة مكافحة الفساد، منذ فترة رئيسها السابق شوقي الطبيب.وأوضح أن الملفات تعلقت بقناتين تلفزيتين "نسمة" و"حنبعل" ومحطتين إذاعيتين "الزيتونة" و"إذاعة القرآن الكريم"، ملاحظا أن شوقي الطبيب كان قد أكد فتح تحقيق في ذلك.وثمّن السنوسي في تصريحه ل(وات)، "التوجّه الجديد لهيئة مكافحة الفساد في متابعة مثل هذه المواضيع، نظرا لخطورتها، خاصة بعد تقارير محكمة المحاسبات والإحالة على النيابة العمومية التي قام بها الوزير الأسبق محمّد عبو. وأضاف أن هذا الإجراء هو "دعم لموقف الهايكا وتأكيد للشبهات التي ثبتت في أكثر من مناسبة".يُذكر أن مقري قناة نسمة وإذاعة القرآن الكريم يتواجدان بولاية بن عروس.