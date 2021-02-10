الرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الانسان تقاضي النقابة الوطنية لقوات الأمن الداخلي بصفاقس

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أعلنت الرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الانسان، في بلاغ لها اليوم الثلاثاء، عن تقديم شكاية جزائية ضد النقابة الوطنية لقوات الأمن الداخلي بصفاقس، وذلك على خلفية ما أقدم عليه أفرادها من أفعال يجرمها القانون، ضد عدد من المحتجين السلميين يوم 1 فيفري الجاري أمام المحكمة الإبتدائية صفاقس 2، وما رافق ذلك من ثلب وقذف وتكفير.وأوضحت الرابطة، أنّ رئيسها جمال مسلّم قام أمس الثلاثاء، بتكليف رئيس فرع الرابطة بصفاقس الشمالية زبير الوحيشي، والكاتبة العامة المساعدة لنفس الفرع ندى الهمامي، بتقديم شكاية جزائية ضد النقابة المذكورة لدى النيابة العمومية بالمحكمة الابتدائية بصفاقس1 ، جراء ما أقدم عليه قوات الأمن بالجهة.وكان فرع الرابطة بصفاقس الشمالية، صرح بأن بعض الأمنيين هاجموا دون موجب، جمعا من أهالي موقوفي حي طينة المحتجين على أوضاعهم الإجتماعية البائسة، وعدد من النشطاء الحقوقيين والسياسيين على غرار ممثلة الرابطة بالجهة، التي تعرضت إلى أضرار بدنية ونفسية.كما عبّر فرع الرابطة عن استعداده تقديم الدعم القانوني لمقاضاة المعتدين ومحاسبتهم، داعيا السلط القضائية والإدارية الأمنية الى فتح تحقيق جدي في ما صدر من هؤلاء الأمنيين ومحاسبة كل من يثبت تورطه فيه .يذكر أنّ الدائرة الجناحية بالمحكمة الابتدائية بصفاقس 2، قضت أول أمس الاثنين ببطلان اجراءات التتبع، وترك السبيل في حق 6 متهمين في الاحداث التي شهدتها بعض المناطق من ولاية صفاقس في المدة الاخيرة، والتي تمثلت في مخالفة حالة الطوارئ وقرار الحجر الصحي، والاعتداء المدبر على الجولان والتواجد ضمن جمع من شأنه الاخلال بالراحة العامة والقصد منه ارتكاب جريمة، وفق ما اكده الناطق الرسمي باسم محاكم صفاقس القاضي مراد التركي.وأضاف التركي، أن الهيئة القضائية بالمحكمة الابتدائية صفاقس 2 ستصرح بالحكم يوم 15 فيفري الجاري في ملف آخر ما زال محل نظرها، وذلك في حق متهمين اثنين.