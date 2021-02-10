مالك الجزيري يودع منافسات دورة بييلا الايطالية منذ الدور الاول

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خرج لاعب التنس التونسي مالك الجزيري المصنف 255 عالميا منافسات دورة بييلا الايطالية منذ الدور الاول بخسارته مساء الثلاثاء امام الكازاخستاني ديميتري بوبكو المصنف عالميا 170 بنتيجة صفر-2 (1-6 و3-6).وتقام مقابلات دورة بييلا التي تندرج ضمن بطولات التحدي على ملاعب ذات ارضية صلبة.