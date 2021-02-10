مالك الجزيري يودع منافسات دورة بييلا الايطالية منذ الدور الاول

وات - خرج لاعب التنس التونسي مالك الجزيري المصنف 255 عالميا منافسات دورة بييلا الايطالية منذ الدور الاول بخسارته مساء الثلاثاء امام الكازاخستاني ديميتري بوبكو المصنف عالميا 170 بنتيجة صفر-2 (1-6 و3-6).
وتقام مقابلات دورة بييلا التي تندرج ضمن بطولات التحدي على ملاعب ذات ارضية صلبة.
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وتقام مقابلات دورة بييلا التي تندرج ضمن بطولات التحدي على ملاعب ذات ارضية صلبة.
أخبار "وات" المنشورة على باب نات، تعود حقوق ملكيتها الكاملة أدبيا وماديا في إطار القانون إلى وكالة تونس افريقيا للأنباء . ولا يجوز استخدام تلك المواد والمنتجات، بأية طريقة كانت. وكل اعتداء على حقوق ملكية الوكالة لمنتوجها، يعرض مقترفه، للتتبعات الجزائية طبقا للقوانين والتراتيب الجاري بها العمل
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