التنسيقية الوطنية لهيئة السلك المدني للشرطة والسجون تعلن عن تنظيم يوم غضب الخميس القادم بساحة القصبة بالعاصمة

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أعلن أعضاء التنسيقية الوطنية لتصحيح المسار المهني لهيئة السلك المدني، الثلاثاء، عن تنظيم "يوم غضب" ووقفة احتجاجية يوم 11 فيفري القادم بساحة القصبة بالعاصمة، على خلفية ما وصفوه ب "تعرض السلك المدني إلى التهميش والإقصاء منذ سنة 2012".واعتبر رئيس التنسيقية، أكرم العرفاوي، خلال ندوة صحفية عقدتها التنسيقية الوطنية عشية اليوم الثلاثاء بأحد الفضاءات بولاية القيروان، حضرها فروع التنسيقية من مختلف الجهات، أن السلك المدني بالمؤسسة الأمنية والسجنية يعيش اليوم "معركة وجود، بسبب التهميش وغلق باب الانتداب منذ سنة 2012، مما أصبح يهدد وجود هذا السلك خلال الأعوام القادمة"، على حد قوله.من ناحيته، أكد المكلف بالمفاوضات بالتنسيقية، أشرف البهيوي، ضرورة ديمومة السلك المدني وعمله جنبا إلى جنب مع الأامنيين الحاملين للزي النظامي، معربا عن استغرابه مما وصفه ب "الصمت الرهيب" لسلطة الإشراف أمام وضعية التهميش والإقصاء اليي يتعرض لها أبناء هذا السلك. وشدد على "ضرورة إعادة الهيبة لهذا السلك بعد أن تم تهميش قياداته المشهود لها بالكفاءة وحسن التكوين".واعتبر أن السلك المدني "مر بمؤامرة" منذ 2012، بحسب توصيفه، تم من خلالها تهميش العمل الإرشادي والاستعلاماتي، بسبب إيقاف باب الانتدابات بهذا السلك. وأكد أن أفراد السلك المدني يرفضون مشروع القانون الذي يهدف إلى إدماجهم في سلك الحاملين للزي النظامي وتوحيدهم، مشيرا إلى أن لكل سلك مهام يسهر على تنفيذها.ومن جانبه، افاد الناطق الرسمي باسم التنسيقية، والمكلف بالتنسيقيات الجهوية، طارق القيزاني، بأنه نظرا لما آلت إليه أوضاع السلك المدني منذ سنة 2012، فإنه تقرر تنفيذ يوم غضب ووقفة احتجاجية يوم الخميس القادم للدفاع عن حقوقهم، المتمثلة بالخصوص في إعادة فتح الانتدابات للسلك الفرعي المدني، وتحسين سلم الترقيات بجميع رتب الانتداب والمدمجين من الزي المدني النظامي إلى المدني.كما يطالبون بفتح آفاق جديدة على مستوى التعيينات، وتحسين سلم التأجير، على غرار المؤسسة العسكرية، وتشريك التنسيقية الوطنية في المفاوضات المتعلقة بمشروع القانون الأساسي لقوات الأمن الداخلي، الخاصة بسلك الفرع المدني والتقاعد الاختياري.ويشار إلى أنه تم تأسيس التنيسقية الوطنية لهيئة السلك المدني منذ عام للدفاع عن حقوق العاملين بالزي المدني بالمؤسستين الأامنية والسجنية. كما تم بعث 25 تنسيقية جهوية وتنسيقيات محلية تابعة لها في مختلف ولايات الجمهورية.