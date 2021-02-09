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باجة: تمديد مرتقب بيوم في فترة عمل الوفد الحكومي الذي يزور الجهة بعد اكتشاف إصابة أحد أعضاء الوفد ب"كورونا"

Publié le Mardi 09 Février 2021 - 22:01 قراءة: 0 د, 36 ث
وات - رجح مصدر مسؤول بولاية باجة، أن يتم التمديد في فترة عمل الوفد الحكومي الممثل لمختلف الوزارات الذي يزور الجهة حاليا، والمكلف بالإعداد للمجلس الوزاري المرتقب الخاص بولاية باجة، إلى أربعة أيام عوضا عن ثلاثة أيام، بعد ثبوت إصابة أحد أعضاء الوفد بفيروس "كورونا".




وأعلن نفس المصدر أن كل أعضاء الوفد الحكومي وعددا من مخالطيهم، خضعوا، اليوم الثلاثاء، إلى تحاليل سريعة، وثبتت سلامتهم من الفيروس.



وكانت أشغال الجلسات والزيارات الميدانية للإعداد للمجلس الوزاري قد انطلقت أمس الاثنين 8 فيفري بجلسة افتتاحية، واستمرت اليوم الثلاثاء بالاطلاع على الأوضاع البيئية بباجة ووادى الزرقاء، بحضور والي الجهة، محسن معز الميلي، وعدد من رؤساء البلديات والاطارات الجهوية.



كما تمت زيارة المستشفى الجهوي بمجاز الباب. وينتظر أن تنعقد غدا جلسة في الهواء الطلق لمواصلة الأشغال.



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