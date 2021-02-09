المنستير: تراجع الانتاج الجهوي للصيد البحري بنسبة 13 في المائة سنة 2020 نتيجة تأثيرات كورونا والتغييرات المناخية

وات -

سجّلت ولاية المنستير خلال سنة 2020 تراجعا في الإنتاج الجملي للصيد البحري حسب الاحصائيات الأولية بنسبة 13 في المائة مقارنة بسنة 2019 نتيجة تأثيرات جائحة كورونا والتغييرات المناخية إذ أنّ عدد الأيام غير القابلة للإبحار بصدد التطور منذ سنة 2018 والتي كان لها تأثير كبير على القطاع وفق ما ذكرته لـ( وات) رئيسة دائرة الصيد البحري وتربية الأسماك بالمنستير لطيفة بن عْشِيبَةْ.وبلغ الإنتاج الجملي للصيد البحري بالجهة حوالي 28 ألفا و516 طنا سنة 2020 مقابل 32 ألفا و963 طنا سنة 2019 أي بتسجيل تراجع بحوالي 4447 طنا. وأوضحت لطيفة بن عشيبة أنّ أكثر قطاع تأثر هو صيد السمك الأزرق الذي سجّل تراجعا بلغ 6 في المائة ليمر من 15834 طنا سنة 2019 إلى 14864 طنّا سنة 2020 طن نتيجة استنزاف الثروة السمكية.وأفادت أنّ قطاع تربية الأسماك سجل تراجعا ب3685 طنا ليمر من 14 ألفا و65 طنا سنة 2019 إلى 10 آلاف و380 طنا سنة 2020 موضحة أنّ هذا التراجع لا يعزى إلى جائحة كورونا وأنّ هذا الرقم قد يقع إصلاحه مع القيام بعملية تثبت من الإنتاج مقارنة بكمية الفراخ وأعلاف السمك التي وقع استيرادها.وسجلت الجهة تطورا في إنتاج الصيد الساحلي والصيد بالجرّ القاعي (الأسماك القاعية ) ناتج عن الترفيع في عدد وحدات الصيد سواء بعد شراء وحدة صيد جديدة أو تعويض وحدة صيد.وتطور صيد التن إلى 251 طنّا سنة 2020 مقابل 218 طنّا سنة 2019 وذلك بعد أن أسندت رخصة صيد تن جديدة للجهة ليصبح مجموع وحدات صيد التن 7 سنة 2020 مقابل 6 وحدات سنة 2019.ويمثل الإنتاج الجملي للصيد البحري بولاية المنستير سنة 2019 نسبة 30 بالمائة من الإنتاج الوطني وتصدّرت الجهة الإنتاج الوطني في تربية الأسماك بنسبة 57 بالمائة وفي صيد السمك الأزرق بنسبة 35 بالمائة حسب لطيفة بن عشيبة التي توقعت أن تحافظ الجهة على المرتبة الأولى وطنيا في إنتاج الصيد الأزرق وفي تربية الأسماك.