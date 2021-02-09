حسناء بن سليمان: مشروع تنقيح قانون الوظيفة العمومية سيكون جاهزا في موفى سنة 2021 لاحالته على البرلمان

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أعلنت الوزيرة لدى رئيس الحكومة المكلفة بالوظيفة العمومية حسناء بن سليمان، اليوم الثلاثاء ان مشروع تنقيح قانون الوظيفة العمومية سيكون جاهزا في موفى سنة 2021 لاحالته على مجلس نواب الشعب.وأفادت بن سليمان خلال ندوة صحفية برئاسة الحكومة، ان أولى الجلسات التمهيدية لمواصلة النقاش حول محاور تنقيح قانون الوظيفة العمومية، تنطلق غدا الأربعاء 10 فيفري 2021 وأوضحت أن جلسات الحوار حول مراجعة قانون الوظيفة العمومية لن تنطلق من محاور جديدة بل ستتواصل بناء على ما وقع التوصل إليه سابقا في الجلسات الماضية مع المنظمة الشغيلة، مشيرة إلى تنظيم لقاءات تنفيذية أخرى مع الأطرف المعنية بقانون الوظيفة العمومية.وأفادت أن الجلسات التنفيذية ستتواصل إلى منتصف مارس القادم على ان يتم تنظيم لقاء يقع خلاله الإعلان رسميا عن الانطلاق في إعداد مسودة مشروع تنقيح قانون الوظيفة العمومية.وبينت بن سليمان انه وفق الرزنامة المحددة للغرض فان الانتهاء من اعداد مشروع تنقيح قانون الوظيفة العمومية سيكون في موفى سنة 2021 ليقع إحالته على مجلس نواب الشعب.