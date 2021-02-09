مالك الجزيري يستهل مشاركته بدورة بييلا الايطالية بملاقاة الكازاخستاني ديميتري بوبكو رق

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يواجه لاعب التنس التونسي مالك الجزيري المصنف 255 عالميا يوم الثلاثاء الكازاخستاني ديميتري بوبكو المصنف عالميا 170 ضمن الدور الاول لدورة بييلا الايطالية التي تندرج ضمن بطولات التحدي.وتشهد الدورة بالخصوص مشاركة البريطاني اندي موراي المصنف 125 عالميا والذي يلاقي يوم الثلاثاء الالماني ماكسميليان مارتيرر المصنف 203 عالميا.