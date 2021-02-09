مالك الجزيري يستهل مشاركته بدورة بييلا الايطالية بملاقاة الكازاخستاني ديميتري بوبكو رق

وات - يواجه لاعب التنس التونسي مالك الجزيري المصنف 255 عالميا يوم الثلاثاء الكازاخستاني ديميتري بوبكو المصنف عالميا 170 ضمن الدور الاول لدورة بييلا الايطالية التي تندرج ضمن بطولات التحدي.
وتشهد الدورة بالخصوص مشاركة البريطاني اندي موراي المصنف 125 عالميا والذي يلاقي يوم الثلاثاء الالماني ماكسميليان مارتيرر المصنف 203 عالميا.
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وتشهد الدورة بالخصوص مشاركة البريطاني اندي موراي المصنف 125 عالميا والذي يلاقي يوم الثلاثاء الالماني ماكسميليان مارتيرر المصنف 203 عالميا.
أخبار "وات" المنشورة على باب نات، تعود حقوق ملكيتها الكاملة أدبيا وماديا في إطار القانون إلى وكالة تونس افريقيا للأنباء . ولا يجوز استخدام تلك المواد والمنتجات، بأية طريقة كانت. وكل اعتداء على حقوق ملكية الوكالة لمنتوجها، يعرض مقترفه، للتتبعات الجزائية طبقا للقوانين والتراتيب الجاري بها العمل
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