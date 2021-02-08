مركز النهوض بالصادرات يدعو شركات الصناعات الغذائية الى المشاركة في الصالون الافتراضي للصناعات الغذائية

وات - دعا مركز النهوض بالصادرات، الاثنين، الشركات التونسية الناشطة في مجال الصناعات الغذائية الى المشاركة في الصالون الافتراضي الدولي " فود شو" الذي سينعقد في دورته الثانية من 9 الى 12 مارس 2021.
وتعد هذه التظاهرة فرصة امام الفاعلين في مختلف حلقة التصنيع الغذائي وتحويل المنتوجات على غرار شركات التعليب ووكالات الاشهار والتسويق والتدقيق والنقل واللوجستيك.
وأتاح منظمو التظاهرة امام المشاركين فرصة للنفاذ عبر الهواتف الذكية او عبر الواب في ظل توقعات بمشاركة 200 عارض و3 الاف مشارك يعملون في مختلف حلقات من التحويل الى البيع من اكثر من 50 بلدا.
ويقدم الصالون للعارضين ، مقابل دفع 900 يورو، جناحا افتراضيا يمكن ان يضم فريقا من 5 اشخاص وقدرة على النفاذ الى العارضين والمشاركين وحضور عدة ندوات.
أخبار "وات" المنشورة على باب نات، تعود حقوق ملكيتها الكاملة أدبيا وماديا في إطار القانون إلى وكالة تونس افريقيا للأنباء . ولا يجوز استخدام تلك المواد والمنتجات، بأية طريقة كانت. وكل اعتداء على حقوق ملكية الوكالة لمنتوجها، يعرض مقترفه، للتتبعات الجزائية طبقا للقوانين والتراتيب الجاري بها العمل
وتعد هذه التظاهرة فرصة امام الفاعلين في مختلف حلقة التصنيع الغذائي وتحويل المنتوجات على غرار شركات التعليب ووكالات الاشهار والتسويق والتدقيق والنقل واللوجستيك.
وأتاح منظمو التظاهرة امام المشاركين فرصة للنفاذ عبر الهواتف الذكية او عبر الواب في ظل توقعات بمشاركة 200 عارض و3 الاف مشارك يعملون في مختلف حلقات من التحويل الى البيع من اكثر من 50 بلدا.
ويقدم الصالون للعارضين ، مقابل دفع 900 يورو، جناحا افتراضيا يمكن ان يضم فريقا من 5 اشخاص وقدرة على النفاذ الى العارضين والمشاركين وحضور عدة ندوات.
أخبار "وات" المنشورة على باب نات، تعود حقوق ملكيتها الكاملة أدبيا وماديا في إطار القانون إلى وكالة تونس افريقيا للأنباء . ولا يجوز استخدام تلك المواد والمنتجات، بأية طريقة كانت. وكل اعتداء على حقوق ملكية الوكالة لمنتوجها، يعرض مقترفه، للتتبعات الجزائية طبقا للقوانين والتراتيب الجاري بها العمل
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