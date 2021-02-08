وزير النقل: المنظومة القانونية لنقل العملة الفلاحيين باتت جاهزة وانجاح هذا الصنف يحتاج الى تضافر الجهود

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باتت المنظومة القانونية لنقل العملة الفلاحيين جاهزة ومن بينها التعريفات والاميتازات الجبائية، وفق ما كشف عنه وزير النقل واللوجستيك، معز شقشوق، الذي اكد، أنّ إنجاح هذا الصنف يبقى مجهودا جماعيا.ولاحظ شقشوق، الاثنين، مقدما توضيحات على سؤال وجهه النائب محمد صالح اللطيفي، حول نقل العملة الفلاحيين، ان الوزارة اصدرت مقرر لاعداد بطاقة ناقل عامل فلاحي ويجري حاليا تقييم ردود الاطراف المعنية لضبط نموذج البطاقة واحالتها على مصالح لاتمام اجراءات التقييس وتابع انه تمت أيضا دعوة الولاة الى تركيز لجنة استشارية جهوية لنقل العملة الفلاحيين لمنح رخص نقل العملة الفلاحيين باعتباره صنفا جديدا من الرخص.كما يجري العمل على تنقيح النصوص القانونية الخاصة بالانتفاع بالامتياز الجبائي، وقد تم مؤخرا، عقد اجتماع مع وزارة المالية لاصدار النصوص القانونية حتى يتمكن المقبلون على الاستثمار في وسائل النقل هذه على الانتفاع بالامتيازات الجبائية وافاد انه تم اليوم امضاء القرار المشترك الخاص بالتعريفات وهو مهم كما وقع تعديل منظومة الوكالة الفنية للنقل البري بما يتلاءم مع هذا الصنف وبين ان الوزارة توصلت، خلال اجتماع عقد يوم 26 جانفي 2021 وحضره ممثلون عن عدة هياكل مهتمة بملف النقل الفلاحي، الى ضرورة مبادرة الدولة لإحداث شركات تعاونية مركزية للخدمات الفلاحية والتي يمكن احداثها في اطار الاقتصاد الاجتماعي والتضامني، باعتبار عدم وجود مستثمرين حاليا في هذا المجال.واضاف ان المشاركين في الاجتماع اوصوا بضرورة ايجاد خط تمويل خاص لإحداث هذه الشركات الى جانب استقطاب الناقلين العشوائيين وتوسيع الاستشارة حول هذا الصنف من النقل.