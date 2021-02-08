وزارة النقل تعد لاطلاق طلبات عروض لكراء 3 محطات شحن بضائع على مستوى 3 مطارات داخلية - معز شقشوق

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تعمل وزارة النقل على إطلاق طلب عروض خلال النصف الثاني من سنة 2022 لمنح لزمات لمحطات شحن بضائع انطلاقا من 3 مطارات داخلية، وفق ما كشف عنه وزير النقل واللوجستيك، معز شقشوق، الاثنين امام مجلس نواب الشعب.وأضاف شقشوق، في إجابته على سؤال طرحته النائبة مريم بن بلقاسم، أنّ هذه اللزمات ستغطي مطارات قفصة وصفاقس وجربة علما وان خدمة شحن البضائع متوفرة، في الوقت الراهن، على مستوى مطار تونس قرطاج الدولي فقط.وشدّد شقشوق، في ذات السياق، على ان تشريك القطاع الخاص في تامين نقل البضائع سيسمح بتنشيط المطارات التونسية الى جانب نشاط نقل المسافرين.واكد ان محطة البضائع على مستوى مطار صفاقس - طينة الدولي متوفرة وانها تنتظر التشغيل بما يسمح بشحن البضائع نحو وجهات داخلية واخرى خارجية.ولفت شقشوق الى ان الوزارة تخطط لتوجيه رحلة في اتجاه ليبيا عبر الخطوط التونسية انطلاقا مطار صفاقس - طينة الدولي حال استعادة النقل الجوي لنشاطه وفتح الاجواء بعد الكوفيد.وأوضح ان التقلص الكبير في نشاط المطارات ونقل المسافرين، جراء تداعيات وباء كوفيد -19 وتراجع حركة التنقل، قد يتواصل لعامين او اكثر مما يدعو الى التفكير في تقديم خدمات جديدة لتنشيط المطارات التونسية.