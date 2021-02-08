معز شقشوق: عديد الشركات مهتمة بالشراكة مع القطاع العام لانجاز المترو الخفيف بصفاقس

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أكد وزير النقل واللوجسيتك، معز شقشوق، الاثنين، ان عديد الشركات الدولية المتخصصة في النقل الحديدي منفتحة على الشراكة في ما يهم انجاز مشروع المترو الخفيف بصفاقس الذي يحتاج في مرحلته الاولى الى 1200 مليون دينار .واضاف شقشوق، في توضيحات قدمها عىل استفسار وجهته النائبة بالبرلمان، مريم بن بلقاسم، حول وضعية مطار صفاقس - طينة الدولي ومشروع الميترو الخفيف بصفاقس، ان الوزارة تعمل على تنفيذ 15 مشروعا في قطاع النقل في اطار الشراكة بين القطاعين العام والخاص.واكد وجود بعض الاحترازات على الدراسة الاولية لبعض الخطوط على غرار الخط "ت 1"، بيد انه لفت الى ان الوزارة متفقة مع المجتمع المدني على ضرورة تجسيم مشروع المترو الخفيف بصفاقس من خلال انجاز خطي "ت 1 و ت2 " والتفكير في ارساء نقل حديدي متطور.