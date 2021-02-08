الرقبي الافريقي - تعيين وجدان ليمام في عضوية "لجنة التدرب على القيادة" واخلاص عبيدة في برنامج الاكاديمية الافتراضية للاداء العالي

وات - اعلن الاتحاد الافريقي للرقبي (رقبي افريقيا)، اليوم الاثنين على موقعه الرسمي على شبكة الانترنات، عن تعيين التونسية وجدان ليمام كعضو في اللجنة الفرعية (التدرب على القيادة والندوات) للجنة الاستشارية للرقبي النسائي التابعة لرقبي افريقيا.
كما تم تعيين المدربة التونسية اخلاص عبيدة في برنامج الاكاديمية الافتراضية للاداء العالي "دورة كسكاد" للاتحاد الدولي للرقبي من اجل دعم الحضور النسائي في شبكة التدريب الافريقي.
أخبار "وات" المنشورة على باب نات، تعود حقوق ملكيتها الكاملة أدبيا وماديا في إطار القانون إلى وكالة تونس افريقيا للأنباء . ولا يجوز استخدام تلك المواد والمنتجات، بأية طريقة كانت. وكل اعتداء على حقوق ملكية الوكالة لمنتوجها، يعرض مقترفه، للتتبعات الجزائية طبقا للقوانين والتراتيب الجاري بها العمل
كما تم تعيين المدربة التونسية اخلاص عبيدة في برنامج الاكاديمية الافتراضية للاداء العالي "دورة كسكاد" للاتحاد الدولي للرقبي من اجل دعم الحضور النسائي في شبكة التدريب الافريقي.
أخبار "وات" المنشورة على باب نات، تعود حقوق ملكيتها الكاملة أدبيا وماديا في إطار القانون إلى وكالة تونس افريقيا للأنباء . ولا يجوز استخدام تلك المواد والمنتجات، بأية طريقة كانت. وكل اعتداء على حقوق ملكية الوكالة لمنتوجها، يعرض مقترفه، للتتبعات الجزائية طبقا للقوانين والتراتيب الجاري بها العمل
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