الرقبي الافريقي - تعيين وجدان ليمام في عضوية "لجنة التدرب على القيادة" واخلاص عبيدة في برنامج الاكاديمية الافتراضية للاداء العالي

وات -

اعلن الاتحاد الافريقي للرقبي (رقبي افريقيا)، اليوم الاثنين على موقعه الرسمي على شبكة الانترنات، عن تعيين التونسية وجدان ليمام كعضو في اللجنة الفرعية (التدرب على القيادة والندوات) للجنة الاستشارية للرقبي النسائي التابعة لرقبي افريقيا.كما تم تعيين المدربة التونسية اخلاص عبيدة في برنامج الاكاديمية الافتراضية للاداء العالي "دورة كسكاد" للاتحاد الدولي للرقبي من اجل دعم الحضور النسائي في شبكة التدريب الافريقي.