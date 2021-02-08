بن عروس: اقتراح 5 مراكز لتقديم التلاقيح الخاصة بفيروس "كورونا"

وات -

في إطار الاستعداد لحملات التلقيح ضد فيروس "كورونا" المستجد التي من المنتظر أن تشهدها كامل جهات البلاد في الفترة المقبلة، عاينت اللجنة الجهوية المكلفة ببن عروس، عددا من المراكز المقترحة والتي يمكن أن تمثل مراكز معتمدة للقيام بهذه العملية.وقال مدير إدارة الصحة الوقائية بالجهة، فتحي اللطيف، اليوم الاثنين، في تصريح لـ"وات"، إن اللّجنة وبعد إجراء زيارات ومعاينات لعدد من المراكز، واستنادا إلى جملة من المعايير، اتفقت على اقتراح 5 مراكز يمكن أن تقدم هذه الخدمة.وتتمثل هذه المراكز، وفق ذات المصدر، في كل من القاعة الكبرى ببلدية حمام الشط، ومثيلتها ببلدية بن عروس، الى جانب 3 فضاءات أخرى موزعة على كل من دار الشباب المغاربية برادس، ودار الثقافة بمرناق، ودار الثقافة بالمحمدية.ومن المنتظر ان تتم الموافقة والاعلان على المراكز التي سيتم اعتمادها للغرض خلال الأيام القليلة القادمة.