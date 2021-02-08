   Om Kalthoum - فكروني  

اضطراب وانقطاع الماء بعدد من مناطق ولاية قابس بداية من صباح غد الثلاثاء

Publié le Lundi 08 Février 2021 - 12:31 قراءة: 0 د, 30 ث
أعلنت الشركة الوطنية لاستغلال وتوزيع المياه عن تسجيل اضطراب وانقطاع في توزيع الماء الصالح للشرب بمناطق قابس الجنوبية والمنطقة الصناعية وبوشمة والسجن المدني وغنوش (ولاية قابس)، بداية من الساعة العاشرة من صباح غد الثلاثاء 09 فيفري 2021.

وتتوقع الشركة، وفق بلاغ أصدرته الاثنين، أن يتم استئناف تزويد هذه المناطق تدريجيا بالماء انطلاقا من الساعة العاشرة ليلا من يوم الأربعاء 10 فيفري 2021 ويأتي هذا الانقطاع نتيجة برمجة القيام بأشغال ربط على قناة الجلب الرئيسية قطر 1000 مم المزودة لقابس الكبرى على مستوى منطقة الديسة، في إطار إنجاز الطريق السيارة صفاقس - قابس من طرف مصالح وزارة التجهيز والإسكان والتهيئة الترابية.

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