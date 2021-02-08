توزر: انطلاق دورات تكوينية لفائدة العاملين في القطاع السياحي المحالين على البطالة الفنية استعدادا لعودة مرتقبة للنشاط السياحي

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انطلقت، اليوم الاثنين، بالمدرسة السياحية بتوزر دورة تكوينية لفائدة 25 عاملا من عمال القطاع السياحي المحالين على البطالة الفنية ضمن مجموعة كاملة من المتكونين تشمل 50 عاملا سياحيا في الجهة، وذلك في إطار برنامج تنظمه وكالة التكوين في المهن السياحية لفائدة 1250 عاملا في كامل جهات البلاد انطلق مطلع شهر فيفري الجاري ويتواصل حتى الأسبوع الثالث من شهر مارس، وفق المدير عام الوكالة أحمد الجمل.وذكر المصدر ذاته، في تصريح اعلامي، أن الدورات التكوينية تأتي تفعيلا لقرار وزاري صدر بتاريخ 6 نوفمبر الماضي بغاية تكوين ورسكلة عمال القطاع السياحي المحالين على البطالة الفنية في مجالات متنوعة منها التأمين الذاتي للمؤسسات السياحية، وتقنيات التواصل، مع اعداد برنامج تكويني تكميلي للوصول الى تمكين 5000 عامل من هذه الدورات ودعم مهاراتهم.وينتقع المتكونين من منحة مالية قدرها 300 دينار أثناء التكوين، بالاضافة الى المساعدات الظرفية التي أقرتها وزارة الشؤون الاجتماعية للعاملين في المجال السياحي والمقدرة بـ 200 دينار على امتداد 6 أشهر تخصّ العاملين في المؤسسات التي تمرّ بصعوبات بسبب جائحة كورونا، حسب نفس المسؤول.وأوضح، من جهته، المندوب الجهوي للسياحة بتوزر وقفصة، ياسر صوف، أنه تم اختيار المنتفعين بالتكوين بالتنسيق مع الجامعات المهنية لوكالات الاسفار والنزل في الجهة، مشيرا إلى أن التكوين سيتطرق خلال يومين لمواضيع تهم مختلف مكونات المنتوج السياحي على غرار المنظومة الأمنية، وتحسين جودة الخدمات في المؤسسات السياحية، وذلك استعدادا لعودة النشاط السياحي المرتقبة تدريجيا بداية من شهر أفريل المقبل.وأكد، في هذا السياق، أن الآمال معلقة على عودة النشاط السياحي مع نهاية وباء "كورونا" حيث تنتظر ولاية توزر حركية طيبة وخاصة في عطلة مارس المقبلة بفضل السياحة الداخلية، وفق قوله، ملاحظا أن بعض المؤشرات تنبئ باستقبال الجهة لعدد محترم من السياح خلال العطلة المدرسية القادمة.