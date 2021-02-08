زغوان: سرقة كوابل وأسلاك كهربائية أرضية لـ19 عمودا كهربائيا

وات -

تعرّضت كوابل وأسلاك كهربائية أرضية بالطريق الفرعية المؤدية إلى المعهد العالي للدراسات التكنولوجية بزغوان، ليلة البارحة الأحد، إلى السرقة، حيث عمد مجهولون إلى القيام بعمليات حفر تحت الأعمدة الكهربائية واقتلاع الكوابل والأسلاك، وهو ما تسبب في قطع التيار الكهربائي وحجب الإنارة العمومية بالطريق المذكورة، وفق ما ذكر رئيس بلدية زغوان، طارق الزوقاري.وأفاد رئيس البلدية في تصريح لـ"وات "، اليوم الاثنين، بأن 19 عمودا كهربائيا تعرض إلى السرقة دون التفطن إلى مرتكبيها رغم تواجد هذه الأعمدة بمفترق الطريق الجهوية 133 الرابطة بين تونس وزغوان.وذكر، في السايق ذاته، أن الأضرار الناجمة عن هذه العملية قدرت حسب الفنيين، بحوالي 20 مليون دينارا، مشيرا إلى مصالح البلدية رفعت قضية ضد مجهول لدى مركز الحرس الوطني بالمقرن للكشف عن مرتكبي هذه الجريمة واتخاذ الإجراءات القانونية في شأنهم.