الوضع الوبائي بمختلف الولايات: الاثنين 8 فيفري 2021

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قبلي: تحسن الوضع الوبائي خلال الاسبوعين الماضيين ودعوة الى مزيد التقيد بالبروتوكولات الصحية

سوسة: 6 وفيات و72 إصابة جديدة بفيروس "كورونا" وإجمالي الوفيات يتجاوز الـ500 حالة

قابس: تسجيل حالتي وفاة و19 إصابة محلية جديدة بفيروس "كورونا"

توزر: حالتا وفاة بفيروس "كورونا" المستجد وارتفاع اجمالي الوفيات إلى 91 حالة

المنستير: تسجيل حالة وفاة و40 إصابة جديدة بفيروس "كورونا"



افاد المدير الجهوي للصحة سمير مرزوق بانه تم تسجيل تحسن في الوضع الوبائي بولاية قبلي خلال الاسبوعين الاخيرين، داعيا المواطنين الى مزيد التقيد بالبروتوكولات الصحية من اجل النجاح في تجاوز هذا الوباء واشار في تصريح ل(وات) الى ان معدل الاصابات خلال ال14 يوما الاخيرة على كامل الولاية لم يتعد 4ر60 اصابة على كل 100 الف ساكن، في حين انه تجاوز 377 اصابة على كل 100 الف ساكن خلال الاسبوعين السابقين وبين المصدر ذاته انه رغم التراجع الملحوظ في عدد الاصابات، فان الوضع الوبائي لا يزال حذرا وبالامكان تجاوزه بتضافر كل الجهود للتوقي من انتشار العدوى، مبينا ان نسبة امتلاء اقسام الكوفيد بمختلف المؤسسات الصحية بالجهة في حدود 25 في المائة، ولا توجد اية حالة في قسم الانعاش بالمستشفى الجهوي بقبلي.سجّلت ولاية منوبة اليوم الاثنين، 42 اصابة جديدة بفيروس كورونا وحالتي وفاة امس الاحد بمدينة منوبة، وفق تصريح المديرة الجهوية للصحة نبيلة قدور ل(وات).وارتفع العدد الجملي للحالات النشيطة الى 644 حالة، منها 635 حالة يخضعون حاليا لإجراء العزل الصحي الذاتي و09 حالات قيد الإيواء بالمستشفيات .وتتوزع الحالات الجملية الحاملة للفيروس حسب المعتمديات، على معتمدية منوبة (277 حالة)، وطبربة (112 حالة)، والمرناقية (82 حالة)، ووادي الليل (59 حالة)، ودوار هيشر (42 حالة)، والجديدة (38 حالة)، وبرج العامري (24 حالة ) والبطان (10 حالات).يذكر أن الجهة سجلت منذ بداية الجائحة الى اليوم 7060 اصابة بفيروس "كورونا"، و271 حالة وفاة، و6145 حالة شفاء.ارتفع عدد الوفيّات بفيروس "كورونا" بولاية سوسة، أمس الاحد، إلى 508 حالات، بعد تسجيل 6 وفيات جديدة، كما ارتفع عدد الإصابات بالفيروس إلى 14979 إصابة مؤكدة، على إثر رصد 72 إصابة جديدة أظهرتها نتائج تحليل 351 عينة.واستقرّ إجمالي الحالات المتعافية منذ بداية تفشي الفيروس عند 11445 حالة، فيما تقدر الحالات النشيطة التي مازالت حاملة للفيروس حاليا بالجهة بـ2945 حالة.ويقيم حاليّا، 157 مصابا من ولاية سوسة في المؤسسات الاستشفائية العمومية والخاصة، الى جانب 19 مصابا من ولايات أخرى.أفاد منسق خلية اليقظة الصحية بالادارة الجهوية للصحة بقابس، حسين جبران، أن الجهة سجلت خلال الـ24 ساعة الماضية، حالتي وفاة جديدتين بفيروس "كورونا"، وأن العدد الجملي لحالات الوفاة بهذا الفيروس قد بلغ في الجهة الى حد اليوم 251 حالة.وبيّن جبران، في تصريح لـ(وات)، أنه قد تم اجراء 68 تحليلا على عينات أخذت من أشخاص مشتبه في اصابتهم بفيروس "كورونا" وأن 19 عينة قد جاءت نتيجة تحليلها ايجابية وأثبتت إصابة أصحابها بهذا الفيروس.وتوزعت هذه الاصابات الى 13 اصابة بغنوش، و03 اصابات بمطماطة الجديدة، واصابتين (02) بالحامة، واصابة واحدة (01) بقابس المدينة.وأوضح جبران، ان العدد الجملي للاصابات بفيروس "كورونا" قد بلغ في ولاية قابس 8481 اصابة، وأن 7772 من بين المصابين بهذا الفيروس قد تجاوزوا مرحلة نقل العدوى وأصبحوا غير حاملين لأعراض سريرية.وأشار الى انه توجد في ولاية قابس حاليا، 707 حالات نشطة لفيروس "كورونا" وناقلة للعدوى، من بينها 154 حالة بالحامة، و175 حالة بقابس الجنوبية، و112 حالة بمارث، و83 حالة بقابس المدينة.سجّلت ولاية توزر، مساء أمس الاحد، حالتي وفاة جديدتين بسبب الإصابة بفيروس "كورونا" المستجد، لشخص مقيم في قسم الإنعاش الطبي وآخر حامل للفيروس وتوفي أثناء عودته من مصحة خاصة في ولاية صفاقس، ليرتفع بذلك اجمالي الوفيات بسبب هذا الفيروس الى 91 حالة منذ بداية انتشار الوباء، وفق رئيس مصلحة الاعلام والبرامج بالإدارة الجهوية للصحة، فؤاد براني.وذكر نفس المصدر لـ(وات)، أن اجمالي الإصابات بالفيروس بلغ الى غاية الآن 4891 إصابة، منها 4635 حالة تعافي، مقابل 136 حالة نشيطة ما زالت حاملة للفيروس في الفترة الحالية، مشيرا الى ان المصالح الصحية تلقت مساء السبت نتائج 67 تحليلا مخبريا كشفت عن تسجيل 21 إصابة جديدة.وتتوزع الحالات التي تتم متابعتها في المستشفيات، الى شخص واحد مقيم في قسم الإنعاش، و4 في قسم "كوفيد 19" بالمستشفى الجهوي بتوزر، و5 بالمستشفى الجهوي بنفطة، وشخصين في نفس القسم بالمستشفى المحلي بدقاش.سجلت الدوائر الصحية بولاية المنستير، حالة وفاة و40 إصابة جديدة بفيروس "كورونا" المستجد، ليرتفع مجموع الوفيات الى 318 حالة، والاصابات الى 13 ألفا و477 إصابة، حسب آخر حصيلة محيّنة صدرت مساء امس الأحد وبين المدير الجهوي للصحة حمودة الببة ل(وات) ان الاصابات الجديدة توزعت حسب المعتمديات إلى 14 إصابة بالمنستير، و7 إصابات بالساحلين، و5 إصابات بالمكنين، و4 إصابات بقصر هلال، وإصابتين بالبقالطة، وإصابتين بصيادة لمطة بوحجر، وإصابة واحدة بجمال، وإصابة واحدة بقصيبة المديوني، وإصابة واحدة بزرمدين، وإصابة واحدة ببني حسان، وإصابتين مكانها غير محدد.كما سجلت الجهة تعافي 229 شخصا من مجموع 11 ألفا و61 حالة شفاء في حين توجد 2098 حالة مازالت حاملة للفيروس، منها 68 حالة مقيمة بالمستشفى الجامعي فطومة بورقيبة بالمنستير، و6373 حالة في الحجر الصحي أو المتابعة الصحية من بينهم 79 شخصا في الحجر الصحي الاجباري.وارتفع العدد الجملي لاختبارات فيروس "كورونا" إلى 51 ألفا و436 اختبارا (منها 224 اختبارا جديدا) مقابل 51 ألفا و212 اختبارا (منها 317 اختبارا جديدا) خلال الفترة من مارس 2020 الى 6 فيفري 2021، وفق ذات المصدر...