اكثر من 100 اطار من عديد الوزارات شاركوا في دورات تكوينية حول "اساسيات المرونة وادارة الازمات"

وات -

شارك اكثر من 100 اطار من وزارات التعليم والشؤون الاجتماعية والشؤون المحلية بالاضافة الى ممثلين لعديد البلديات وللجنة الوطنية لمكافحة الارهاب والهياة العامة للسجون والاصلاح في دورات تكوينية "اساسيات المرونة وادارة الازمات" تم تنظيمها في اطار مشروع التخطيط الاستراتيجي المدمج عبر القطاع الامني والممول من المملكة المتحدة.واوضح وزير التربية، فتحي السلاوتي، في اختتام الدورات التكوينية، ان تطور الازمات وتعدد ابعادها اكد اليوم ضرورة تطوير قدرات المتعاطين مع هذه الازمات عبر التكوين المتخصص ولا سيما بالنسبة للعاملين في وزارة التربية خاصة في ظل جائحة كورونا التي فرضت تطوير مقاربة التعاطي معها في علاقة بالتوقي من تاثيرات الجائحة وانعكاساتها على كامل الوسط التربوي وعلى سير السنة الدراسية.وشدد على ان التعاطي مع الازمة اكد ضرورة تظافر جهود مختلف المتدخلين من وزارات وهياكل حكومية وجمعياتية لايجاد حلول عاجلة لاشكالات تمس السير الطبيعي للمرفق التربوي.ولاحظ ان ازمة كورونا بالاضافة الى انعكاساتها الصحية ساهمت كذلك في توتير العلاقات الاجتماعية حتى في مستوى المؤسسات التربوية والمندوبيات الجهوية مؤكدا الحرص على تطوير استراتيجية الوزارة في التعاطي مع مختلف ابعاد الازمة خاصة الصحية والاجتماعية والتي ستتطور بما اكتسبه اطارات الوزارة من تكوين متخصص في التعاطي مع الازمات.واشار سفير المملكة المتحدة في تونس "ادوارد اواكدان" من جهته الى ان الحكومة البريطانية تعمل على مساعدة الحكومة التونسية على مكافحة وباء كورونا مبينا ان برنامج التكوين هو جزء من برامج المساعدة على مواجهة الازمات عبر تطوير قدرات الاطارات العاملة في الوزارات على التعاطي معها.ولاحظ بخصوص التعاون مع تونس على مكافحة الارهاب انه محور اساسي في التعاون بين الحكومتين قائلا "هو واحد من اهم اولويات الحكومتين".اما بخصوص التعاون بين المملكة المتحدة وتونس في مجال توفير التلقيح فاشار "اواكدان" الى ان التعاون مستمر وخاصة مع وزارة الصحة من اجل وصول التلاقيح في اقرب وقت ممكن.واشار رئيس اللجنة الوطنية لمكافحة الارهاب منير الكسيكسي الى ان الترفيع في عدد المشاركين في برنامج "اساسيات المرونة وادارة الازمات" وتوسيعه الى البلديات وعديد الوزارات شكل عنصرا اساسيا في انجاح البرنامج بما وفره لهم من تكوين في التعاطي مع الازمات بمختلف انواعها وابعادها خاصة وان تسيير الازمة واحكام التعاطي معها ركيزة للتقليص من حدتها وانعكاساتها وتبعاتها.واشارت مسؤولة برنامج التخطيط الاستراتيجي المدمج عبر القطاع الامني اية جراد في تصريح ل/وات/ الى ها البرنامج الممول من من المملكة المتحدة و الذي تنفذه مؤسسة اكسيوم انترناشيونال التي تعمل في مجال بناء القدرات الاستراتيجية واصلاح المؤسسات والقطاع العام قد وفر منذ انطلاقته موفى 2019 تكوينا لاكثر من 250 اطارا من عديد الوزارات من بينها في مرحلة اولى وزارتي الداخلية والدفاع وتطور ليشمل عددا اخر من الوزارات خاصة بعد ازمة كوفيد ليشمل وزارات التربية والشؤون المحلية والبلديات.واعلنت ان البرنامج سيمكن قبل موفى شهر مارس في اطار التعاون مع وزارة الشؤون المحلية من بعث قاعة عمليات للتواصل بين كل البلديات والولايات لتعزز قاعة العمليات المركزية بتونس العاصمة.واشارت الى ان برنامج التعاون مع وزارة التربية سيتواصل خلال الشهر القادم بتنظيم برنامج تكويني في مجال "فض النزاعات والتواصل العنيف"