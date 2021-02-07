القبض في رادس على عنصر إجرامي خطير يروع التلاميذ بسلبهم هواتفهم الجوالة

وات - تمكنت فرقة الشرطة العدلية بمقرين ومركز الامن الوطني برادس من ولاية بن عروس، امس السبت بجهة رادس من الاطاحة بعنصر خطير يروع التلاميذ باستعمال سلاح ابيض لسلبهم هواتفهم الجوالة.
وأفاد رئيس فرقة الشرطة العدلية بمقرين اكرم الهلالي لمراسلة وكالة تونس افريقيا للانباء ببن عروس بان 8 من بين المتضررين تعرفوا على الشخص محل الشبهة، واسترجع ثلاثة منهم هواتفهم الجوالة التي وجدت لدى المشتبه فيه عند القيام بالابحاث.
واشار الى ان الابحاث متواصلة حيث سيتم سماع بقية المتضررين لاسيما من تلاميذ معهد فرحات حشاد ( المعهد التقني برادس)، مشيرا الى "حرص قوات الامن على الحفاظ على سلامة التلاميذ في محيط المدارس والمعاهد".
أخبار "وات" المنشورة على باب نات، تعود حقوق ملكيتها الكاملة أدبيا وماديا في إطار القانون إلى وكالة تونس افريقيا للأنباء . ولا يجوز استخدام تلك المواد والمنتجات، بأية طريقة كانت. وكل اعتداء على حقوق ملكية الوكالة لمنتوجها، يعرض مقترفه، للتتبعات الجزائية طبقا للقوانين والتراتيب الجاري بها العمل
وأفاد رئيس فرقة الشرطة العدلية بمقرين اكرم الهلالي لمراسلة وكالة تونس افريقيا للانباء ببن عروس بان 8 من بين المتضررين تعرفوا على الشخص محل الشبهة، واسترجع ثلاثة منهم هواتفهم الجوالة التي وجدت لدى المشتبه فيه عند القيام بالابحاث.
واشار الى ان الابحاث متواصلة حيث سيتم سماع بقية المتضررين لاسيما من تلاميذ معهد فرحات حشاد ( المعهد التقني برادس)، مشيرا الى "حرص قوات الامن على الحفاظ على سلامة التلاميذ في محيط المدارس والمعاهد".
أخبار "وات" المنشورة على باب نات، تعود حقوق ملكيتها الكاملة أدبيا وماديا في إطار القانون إلى وكالة تونس افريقيا للأنباء . ولا يجوز استخدام تلك المواد والمنتجات، بأية طريقة كانت. وكل اعتداء على حقوق ملكية الوكالة لمنتوجها، يعرض مقترفه، للتتبعات الجزائية طبقا للقوانين والتراتيب الجاري بها العمل
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