صفاقس: اليوم الإقليمي الأول على المضمار يعود بعد احتجاب لسنوات طويلة

وات -

ببادرة من الرابطة الإقليمية لألعاب القوى بصفاقس، احتضن الملعب الرياضي 2 مارس بصفاقس اليوم الأحد فعاليات اليوم الإقليمي الأول على المضمار الذي تميز بمشاركة أربعة فرق من رابطة صفاقس وهي النادي الرياضي الصفاقسي ونادي المجد للألعاب الفردية والنادي الجامعي بصفاقس ونادي ألعاب القوى بالصخيرة وفريقين من رابطة الجنوب الشرقي وهما نادي ألعاب القوى بمارث ونادي واحة قبلي لألعاب القوى.وشارك في هذه التظاهرة المندرجة ضمن الإعداد للنهائيات الوطنية على المضمار (سباقات سرعة وسباقات نصف طويلة) حوالي 150 رياضيا من جميع الأصناف بحسب ما بينه المدير الفني الإقليمي لرابطة صفاقس لألعاب القوى وصام بوعايشة في تصريح ل"وات" على هامش التظاهرة.ودارت فضلا عن منافسات المضمار مسابقات الميدان وهي منافسات رمي الجلة والقفز الطويل وقد استثرت بحوالي نصف المشاركين في هذه التظاهرة الإقليمية.واعتبر وصام بوعايشة أن أهمية التظاهرة تتمثل بالخصوص في دعم مصداقية الاختبارات التي يجريها المدربون على الرياضيين الذين يشرفون عليهم وتحقيق الاحتكاك والمنافسة بين رياضيين من رابطات مختلفة وهو ما ينعكس على نوعية التكوين وتخريج عدد من الأبطال الذين يعززون صفوف النخبة الوطنية.كما شهد ملعب 2 مارس بالتوازي مع فعاليات اليوم الإقليمي للمضمار، منافسات يوم إقليمي لعناصر النخبة الوطنية لرياضة المعوقين برابطتي صفاقس والجنوب الشرقي وذلك في إطار التعاون بين الجامعة التونسية لألعاب القوى والجامعة التونسية لرياضة المعوقين.وأوضح رئيس الرابطة الإقليمية لألعاب القوى بصفاقس محمد بوشعالة أن غياب نشاط ألعاب القوى على المضمار في صفاقس ناتج على غياب مضمار اصطناعي في ملاعب الجهة ككل وأن العودة تم تامينها بفضل اجتهادات من الرابطة والفنيين وبلدية صفاقس من خلال إيجاد حل وقتي تمثل في فرش حاشيات مطاطية (بعد استكمال العشب الاصطناعي للملعب في السنة الماضية).ودعا الى ضرورة الإسراع بإيجاد "حل جذري لألعاب القوى بصفاقس التي تعد ما لا يقل عن 800 مجاز عن مختلف الأصناف من خلال إيجاد ملعب أولمبي خاص بألعاب القوى أولمبي بما يخول للجهة تنظيم مسابقات جهوية وإقليمية وعربية وأفريقية ودعوة رياضيين من مستوى عالي في تظاهرات رياضية دولية تمكن من الرفع من المستوى الفني للمجازين وصناعة أبطال على غرار حبيبة الغريبي التي خرجت من جهة صفاقس.يذكر أن جهة صفاقس ستحتضن بفضاء "مرجانة" بمنطقة تبرورة يوم 14 فيفري الجاري نهائي العدو الريفي في أصناف دنيوات وأداني وكبريات وأكابر وسباق الماستير لمن هم فوق 35 سنة (رجال ونساء) ولأول مرة نهائي مدرسي (يجمع بين المربي والولي والتلميذ).