نحو بعث مركز تدريب حول آليات التواصل البيداغوجي عن بعد لفائدة الإطارات التربوية

وات -

كشفت المديرة العامة للمركز الوطني للتكنولوجيات في التربية، ولاء التركي، اليوم الأحد، أنه يتم العمل حاليا على بعث مركز تدريب حول آليات التواصل البيداغوجي عن بعد لفائدة الإطارات التربوية صلب المركز الوطني للتكنولوجيات في التربية.وأفادت التركي، في تصريح لوكالة تونس افريقيا للأنباء (وات)، بأنه يتم خلال هذه المرحلة إتمام جميع الإجراءات الترتيبية وتوفير كل المستلزمات التقنية والأجهزة الالكترونية اللازمة لبعث هذا المركز الممول من البنك الإسلامي للتنمية وذلك خلال الأشهر الستة القادمة على أقصى تقدير.ويتولى مركز التدريب حول آليات التواصل البيداغوجي عن بعد، المزمع بعثه، تكوين المدرسين والمتفقدين في مجال تكنولوجيا المعلومات والاتصال بهدف تنمية قدراتهم في ما يتعلق بالتحكم في استغلال منصات التعليم عن بعد وفي إدماج تكنولوجيات المعلومات والاتصال في التدريس، وفق التركي.ويسند هذا المركز شهائد علمية في مجال تكنولوجيا المعلومات والاتصال لكافة المتدربين الناجحين في اجتياز الامتحانات والاختبارات التي تم إعدادها للغرض، وفق مديرة المركز، التي قالت إنه من المنتظر أن يطال إشعاع هذا المركز النموذجي المنطقة العربية والإفريقية.وبينت التركي أن بعث مركز تدريب حول آليات التواصل البيداغوجي صلب للمركز الوطني للتكنولوجيات في التربية المنضوي تحت وزارة التربية، يندرج ضمن مجهودات الوزارة الحثيثة في توظيف تكنولوجيا المعلومات والاتصال في مجال التعلم عن بعد بهدف التمكن من التأقلم مع جميع الظروف التي يمكنها أن تعيق التعلم الحضوري دون المساس بكفاءات ومكتسبات التلاميذ العلمية.