صفاقس: مسيرة شعبية وسط مدينة صفاقس في إحياء الذكرى الثامنة لاغتيال الشهيد شكري بلعيد

وات -

انتظمت، عشية اليوم السبت، بمناسبة الذكرى الثامنة لاغتيال شهيد الوطن السياسي والامين العام السابق لحزب الوطنين الديمقراطيين الموحّد، الشهيد شكري بلعيد، مسيرة شعبية وسط مدينة صفاقس شارك فيها مواطنون وعدد من ممثلي الاحزاب السياسية والجمعيات الذين تجمعوا امام ساحة الشهيد، شكري بلعيد، وجابوا شوارع المدينة رافعين شعارات تنادي بالكشف عن حقيقة اغتيال الشهيد.واعتبر عضو اللجنة المركزية لحزب العمال، كمال عمروسية، في تصريح لـ"وات"، أن هذه الهبة الشعبية، وفق تعبيره، تهدف إلى تبليغ رسائل الى اصحاب القرار مفادها ان القوى الديمقراطية الحية في البلاد تعرف جيّدا الجناة الحقيقيين في ملف اغتيال شكري بلعيد وكل الاغتيالات السياسية والاطراف السياسية التي تضغط على القضاء من اجل طمس الحقيقة.وأكد على أن هذه القوى تطالب بحقّها الدستوري في التظاهر السلمي، داعيا الجهات القضائية الى الالتزام باستقلاليتها التامة وعدم الخضوع الى أوامراية جهة سياسية من اجل كشف الحقيقة وانارة الراي العام بخصوص ملف الشهيد شكري بلعيد وكل شهداء الوطن.يشار إلى ان هذه المسيرة قد حافظت على طابعها السلمي منذ انطلاقها حتى نهايتها.