سليانة : متساكنو "عين القصبات " من عمادة "السفينة" يتذمّرون من رداءة البنية التحتية

وات -

أعرب عدد من متساكني منطقة "عين القصبات" من عمادة "السفينة" التابعة لمعتمدية سليانة الجنوبية عن تذمرهم من تردي وضعية الطريق الرابطة بين "السفينة " والطريق الوطنية رقم 4 (الرابطة بين سليانة ومكثر) مما صعّب تنقلهم وأضرّ بوسائل النقل.وذكر صاحب سيارة أجرة نقل ريفي ،محمد العيدي الفائزي في تصريح اليوم السبت ل"وات" أن سيارته الجديدة والتي لم يمر على شرائها 3 سنوات تضررت وتكبّد مصاريف كبيرة في إصلاح الأعطاب التي لحقتها جراء الحالة السيئة للطريق رغم عديد التشكيات، معتبرا أن هذا الطريق هو الشريان الوحيد الذي يربط عديد المناطق الريفية بما في ذلك خط السفينة -عين الجوزة - مرج مقدم.وأضاف المتحدث أن الحالة السيئة للطريق والذي يبلغ طوله حوالي 12 كم متواصلة طيلة سنوات متتالية أي قبل اندلاع الثورة وإثرها لافتا إلى أنه تم تعبيده بعد سنة 2011 مرتين لكن دون جدوى ، مطالبا السلط المعنية بضرورة التدخل وإعادة تعبيدها وبات المطلب الملح أمنتيه الوحيدة على حد قوله من جهته قال أحد متساكني منطقة عين الجوزة (عمادة القابل من معتمدية سليانة الجنوبية)،علي بن نصر أن البنية التحتية المتردية عسّرت تنقلاتهم اليومية لقضاء شؤونهم بإعتبار أن أغلب أصحاب وسائل النقل يمتنعون عن نقلهم بسبب رداءة الطريق، مشيرا إلى أنه لم يظفر بمكان في وسيلة النقل منذ الصباح الباكر الا في حدود الظهر و أكد بن نصر أنهم يعانون التهميش و الخصاصة منذ حقبة الاستعمار مستنكرا غياب أجهزة الدولة ودعا بالمناسبة أعضاء مجلس نواب الشعب إلى التنقل إلى منطقة عين الجوزة للإطلاع على واقعهم ومشاكلهم.من جانبها، صرحت إحدى القاطنات بمنطقة عين القصبات، ليلى بن علي أن الأهالي في عزلة تامة عن مركز الولاية بسبب سوء الطريق إضافة إلى انعدام الماء الصالح للشرب مشدّدة على أهمية التدخل لتهيئتة قصد توفير مواطن شغل لأهالي المنطقة بما في ذلك الشباب وذكر الشاب فاخر الحرزي (عامل يومي) أن رداءة الطريق هو السبب الرئيسي لتعطّل جلّ المرافق بالمنطقة ، داعيا كل الأطراف المتدخلة إلى ايجاد حل عاجل لفك عزلة منطقته قبل أن يهجرها العديد من أهاليها.من ناحيته أوضح منسق مشاريع التنمية المندمجة بولاية سليانة كمال الصادقي في تصريح ل"وات" أن تهيئة وتعبيد مسلكي عين القصبات -الصمايدية من معتمدية سليانة الجنوبيةعلى طول 0،8 كم بقيمة اعتمادات جملية تقدر بحوالي 334 الف دينار، هي في مرحلة اعداد تقرير فرز العروض خاصة انه تم يوم 3 فيفري 2021 فتح طلب العروض، حسب قوله.