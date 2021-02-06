القيمون والقيمون العامون يستأنفون عملهم يوم الاثنين المقبل بعد اضراب مفتوح دام لاكثر من 80 يوما (جمال الهاني)

وات -

يستأنف القيمون والقيمون العامون، الاثنين 8 فيفري، عملهم بعد اضراب دام لاكثر من 80 يوما، وفق ما صرح به اليوم السبت لـ"وات" الكاتب العام للجامعة العامة للقيمين والقيمين العامين التابعة لاتحاد الشغل، جمال الهاني.ويأتي تعليق الاضراب اثر التوقيع على اتفاق بين الحكومة الاتحاد العام التونسي للشغل، يقضي بتفعيل الاتفاقيات القطاعية العالقة في القطاع العام والوظيفة العمومية والتي تم حسمها في اجتماع اللجنة المشتركة 5 زائد 5 المنعقد الخميس المنقضي.وأشار الكاتب العام للجامعة، أن الاتفاق الموقع يقضي بتطبيق محضر اتفاق جلسة 8 ماي سنة 2018 والذي ينص على جملة من المطالب المتفق عليها من بينها الترقية الاستثنائية للقيمين والقيمين العامين، والترفيع في منحة الإشراف للقيمين العامين علاوة على الزيادة في منحة مستلزمات العودة المدرسية للقيمين والقيمين العامين.كما ينص المحضر على صرف منح جامعية لأبناء المنتسبين لقطاع القيمين، وصرف منح الساعات الإضافية للقيمين والقيمين العامين بالإضافة إلى إسناد الترقيات العادية لسنة 2020 وتسوية وضعية المتعاقدين في القطاع.وقال الهاني، إثر توصل الجامعة إلى اتفاق مع الحكومة، إن المبيتات المدرسية ستفتح أبوابها من جديد لاحتضان التلاميذ واستكمال ما تبقى من السنة الدراسية، وذلك بعد أن تم غلق عدد من المبيتات بسبب عدم توفر المشرفين على التلاميذ خلال إضراب القيمين والإداريين.