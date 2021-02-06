الإعلان بتونس عن تأسيس حركة الإنجاز الناشطة في مجال النهوض بالأوضاع الاقتصادية والاجتماعي

وات -

أعلن المحامي مختار بوقرة، اليوم السبت بتونس، عن تأسيس حركة الإنجاز، وهي جمعية تونسية جديدة، تهدف إلى النهوض بالأوضاع الاقتصادية والاجتماعية.وقال بوقرة لوكالة تونس إفريقيا للأنباء، على هامش لقاء اعلامي حول تأسيس حركة الإنجاز، إن "الغاية من احداث هذه الجمعية هو المشاركة في إخراج البلاد من الانحدار الاقتصادي والاجتماعي خاصة بسبب البيروقراطية والتعطيل الإداري".وأضاف مؤسس الحركة إن "حركة الإنجاز ستعمل على المطالبة بتغيير جذري في النصوص القانونية التي تكبل عجلة التنمية والاستثمار ورقمنة الإدارة بهدف دفع الاستثمار ومعالجة العراقيل المعطلة للمشاريع".وقد تطرق اللقاء الذي حضره عدد من مؤسسي الجمعية وأنصارها إلى الوضع العام في البلاد، حيث عبر المتدخلون عن استيائهم من تردي الأوضاع في تونس، محملين المسؤولية في ذلك للحكومات المتعاقبة.يشار إلى ان العدد الجملي للجمعيات الناشطة في تونس يناهز حاليا 24 ألف جمعية، وفق احصائيات لمركز الإعلام والتكوين والدراسات والتوثيق حول الجمعيات.