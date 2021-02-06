مجموعة "جنازة مشمسة" لمحسن مرزوق...طرح شعري ونثري لذكريات صداقة مهداة لروح الشهيد شكري بلعيد

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قدم رئيس حركة مشروع تونس محسن مرزوق اليوم السبت بمدينة الثقافة بالعاصمة مجموعة "جنازة مشمسة" اهدء لروح شكري بلعيد تزامنا مع الذكرى الثامنة لاغتياله .وبين محسن مرزوق بمناسبة تقديمه لهذا المؤلف الذي راوح بين الشعر والنثر والصادر مؤخرا عن دار البوابة للنشر والاتصال، أن هذا الكتاب يعد مجموعة من الرسائل والنصوص النثرية تكشف في جانب منها الذكريات و الصداقة التي جمعت بين رئيس حزب حركة مشروع تونس والمناضل الراحل شكري بلعيد ، معتبرا أن هذه المجموعة بمثابة شهادة تقدير واعتراف بنضالات شكري بلعيد ضد منظومة الظلم والقهر في تونس ومختلف بقاع العالم، حسب رأيه.وأفاد محسن مرزوق أن مجموعة "جنازة مشمشة" هي مجموعة من القصائد الجديدة و القديمة أهمها، "مرثية الحي" القصيدة التي تحكي ألم الفراق الذي سببه موت شكري بلعيد لصديق النضال و"جنازة" وهي قصيدة تحاكي فاجعة موت بلعيد وأثرها في نفس المؤلف الى جانب مجموعة من القصائد الأخرى على غرار "حرية"و "عشة" و"قل لي" أراد من خلالها الكاتب نقد الواقع السياسي الراهن .وأشار محسن مرزوق ان هذا الكتاب يمثل أيضا استحضارا للقيم التي التقى حولها كل من الشهيد شكري بلعيد ورئيس الحركة مشروع تونس محسن مرزوق في سنوات الدراسة والكفاح و"هو صورة جديدة لرجل السياسة محسن مرزوق الذي اعتبر ان الأدب نمط تعبيري صادق ومؤثر لاسيما في ظل تحديات الواقع المعيش".