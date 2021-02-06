التهميش الاقتصادي والاجتماعي والتغييب السياسي للشباب وقود الاحتجاجات الأخيرة التي شهدتها البلاد (أكادميون)

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اعتبر عدد من الأساتذة الجامعيين والأكادميين ، اليوم السبت ،أن التهميش الاقتصادي والاجتماعي والتغييب السياسي للشباب عوامل مثلت وقود الاحتجاجات الأخيرة التي شهدتها البلاد.واوضح الأساتذة ، خلال حوار تفاعلي افتراضي نظمته جمعية الدراسات الفكرية والاجتماعية "فواصل " حول الاحتجاجات الأخيرة التي شهدتها البلاد، أن معاناة الشباب من الإقصاء على جميع الأصعدة التي تهم الحياة العامة بالبلاد جعلتهم يلتجئون الى هذه الاحتجاجات لفرض وجودهم وايصال صوتهم المغيب ،مشددين على أنه من حقهم التعبير عن ما يخالجهم دون أن يكون لهم وصي على ذلك.واستنكر الأستاذ رامي البرهومي، تنصيب بعض السياسيين أنفسهم كولاة أمر هؤلاء الشباب والحديث باسمهم خاصة أنهم فشلوا فشلا ذريعا في التعبير عن مشاغلهم واهتماماتهم وايجاد حلول ترتقي الى تطلعاتهم ، وفق تقديره، مؤكدا أن اللغة التي يعتمدونها لا يمكن استصاغها من قبل هذه الفئة لا من حيث الشكل ولا من ناحية المضمون.ودعا الأساتذة المشاكون في اللقاء، القائمين على ادارة شؤون البلاد الى ضرورة اعتماد لغة سلسة ومفهومة وتحليلا مبسطا غير "ملغوم" بالمفاهيم الفلسفية و التعبيرات الغوية المعقدة، مع الحرص على إعطاء الفرصة للشباب للمشاركة في الحياة العامة والتفاعل وإبداء الرأي وعدم اختزال هذه الفئة في الجوانب المتعلقة خاصة بالترفيه والرياضة والكف عن اعتبارهم مستقبل البلاد لأنهم أيضا حاضرها .وشددوا على أن طريقة احتجاجات الشباب في الاونة الأخيرة تحمل عدة تعبيرات لا يمكن تحليلها وتفسيرها بشكل مدقق ومطلق لأنها تحتاج الكثير من التدقيق والتمحيص ،لكن ما هو مؤكد أن مرجعية الشباب ولغتهم قد تغيرت ولعل تعاظم دور "الفايس بوك " كفضاء جديد لتأطيرهم والتأثير فيهم الى جانب المدرسة و العائلة والشارع يستحق مزيد من الدرس الذي سيساعد حتما في فهم الشباب أكثر.يشار الى أنه شارك في هذه الندوة الافتراضية كل من الأساتذة امال قرامي ورامي البرهومي وحازم الشيخاوي وعزيز الأحمر.