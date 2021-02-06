اتحاد الشغل والحكومة يمضيان على اتفاق يشمل 27 اتفاقية قطاعية

أكّد أمين عام الاتحاد نور الدين الطبوبي أنّ الاتفاق الممضى اليوم السبت 6 فيفري 2021، بين الحكومة واتحاد الشغل يشمل أكثر من 27 اتفاقية قطاعية في القطاع العام والوظيفة العمومية لم تفعّل منذ سنوات.



وأوضح الطبوبي في تصريح لاذاعة موزاييك أنه تمت تجزئة قيمة كل اتفاقية على سنتين وذلك بواقع 50 بالمائة في 2021 و50 بالمائة في 2022.



