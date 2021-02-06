محسن مرزوق: تونس الجديدة تحتاج الى اقامة جمهورية ثالثة قوامها تغيير النظام السياسي وتبني رؤية مختلفة

وات -

قال رئيس حزب حركة مشروع تونس محسن مرزوق السبت بالعاصمة،" ان تونس الجديدة تحتاج في الوقت الراهن الى اقامة جمهورية ثالثة قوامها تغيير النظام السياسي وتبني رؤية مختلفة لا تقوم على أساس المحاصصة الحزبية".وأبرز مرزوق في تصريح ل"وات" بمدينة الثقافة على هامش توقيعه لكتابه "جنازة مشمسة" اهداء لروح الشهيد شكري بلعيد تزامنا مع الذكرى الثامنة لاغتياله ، أن الدعوات لتبني نظام برلماني مطلق هي ضمنيا دعوات للمرور نحو إرساء الجمهورية الثالثة ، وفق تقديره .وأضاف ان النظام السياسي الحالي كان عائقا أمام إيجاد حلول فعلية للمشاكل التي تعاني منها البلاد على مستوى إيجاد مواطن شغل للعاطلين عن العمل والقضاء على ظاهرة الفساد، وهو مايتطلب وفق تعبيره التركيز على آليات وطرق عمل جديدة قادرة على تجاوز الوضع الصعب الذي تعيشه تونس و خلق الثروة.وقال رئيس حزب حركة مشروع تونس "ان الجمهورية الثانية انتهت وحان الوقت لبناء تونس جديدة يحلم بها كل المواطنين التونسيين قوامها العدالة والحرية والكرامة الوطنية بعيدا على التكالب على السلطة والسعي الى تحقيق المصالح الضيقة" .و اعتبر محسن مرزوق ان الطبقة السياسية مدركة لاستفحال الأزمة التي تعيشها تونس على جميع المستويات الاقتصادية والاجتماعية والسياسية الا انها تركز اهتمامها فقط على الجانب السياسي لأنها منشغلة بالسلطة وتقاسم الغنيمة، حسب تقديره .وأضاف ان تحقيق طموحات الجيل السادس وفق توصيفه و بناء تونس جديدة لاتزال طموحا ومطلب كل المواطنين التونسيين.