زغوان: إعادة فتح المسلخ البلدي بعد غلقه لمدة 7 أشهر على خلفية جملة من الإخلالات الصحية

وات -

قامت مصالح بلدية زغوان، اليوم السبت، بإعادة فتح المسلخ البلدي بعد غلقه لمدة 7 أشهر لرفع جملة من الإخلالات التي تم تسجيلها من طرف المصالح البيطرية التابعة للمندوبية الجهوية للتنمية الفلاحية منذ شهر جويلية 2020، والمتعلقة بعدم توفر الشروط الصحية داخل المسلخ ومحيطه.وذكر رئيس بلدية زغوان، طارق الزوقاري، في تصريح أفاد به (وات) اليوم السبت، أن قرار إعادة فتح المسلخ تم اتخاذه بموافقة المصالح البيطرية بعد رفع كافة الاخلالات التي أدت إلى غلقه، فضلا عن خضوع عملة المرفق إلى تحاليل مخبرية لدى مجمع الصحة الأساسية، أثبتت سلامتهم من الأمراض المعدية.وأشار، ذات المصدر، إلى أن صندوق القروض ومساعدة الجماعات المحلية، وافق على تخصيص اعتماد مالي لفائدة بلدية زغوان بقيمة 1 فاصل 5 مليون دينار، لإعادة تهيئة المسلخ بمواصفات فنية عصرية وتوفير كل الشروط الصحية والبيئية به.