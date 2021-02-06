توزر: وحدة الكشف بالمفراس بالمستشفى الجهوي تستأنف تقديم خدماتها بعد خضوعها لأشغال صيانة

وات - استأنفت وحدة الكشف بالمفراس بالمستشفى الجهوي بتوزر، منذ صباح أمس الجمعة، تقديم خدماتها لفائدة المرضى في الجهة، بعد خضوعها لأشغال صيانة وتعويض بعض القطع من طرف الشركة المزودة، وفق ما ذكره التقني السامي المكلف بالصيانة في المستشفى الجهوي، حسان حمادي.
وبيّن نفس المصدر، في تصريح لـ(وات)، أن الوحدة تعطلت منذ نحو 9 أشهر، وتعطل معها تقديم خدمات التصوير للمرضى في الجهة، موضحا أنه تبعا للاتفاقية البيع بين وزارة الصحة والشركة المعنية فإن أشغال الصيانة تتم عن طريق نفس الشركة.
وأشار، في هذا السياق، الى أنه يتم التصوير بآلة المفراس "السكانار"، ويقع الحصول على نتائج الصور عن بعد في إطار الشراكة مع مستشفيات جامعية في العاصمة.
أخبار "وات" المنشورة على باب نات، تعود حقوق ملكيتها الكاملة أدبيا وماديا في إطار القانون إلى وكالة تونس افريقيا للأنباء . ولا يجوز استخدام تلك المواد والمنتجات، بأية طريقة كانت. وكل اعتداء على حقوق ملكية الوكالة لمنتوجها، يعرض مقترفه، للتتبعات الجزائية طبقا للقوانين والتراتيب الجاري بها العمل
وبيّن نفس المصدر، في تصريح لـ(وات)، أن الوحدة تعطلت منذ نحو 9 أشهر، وتعطل معها تقديم خدمات التصوير للمرضى في الجهة، موضحا أنه تبعا للاتفاقية البيع بين وزارة الصحة والشركة المعنية فإن أشغال الصيانة تتم عن طريق نفس الشركة.
وأشار، في هذا السياق، الى أنه يتم التصوير بآلة المفراس "السكانار"، ويقع الحصول على نتائج الصور عن بعد في إطار الشراكة مع مستشفيات جامعية في العاصمة.
أخبار "وات" المنشورة على باب نات، تعود حقوق ملكيتها الكاملة أدبيا وماديا في إطار القانون إلى وكالة تونس افريقيا للأنباء . ولا يجوز استخدام تلك المواد والمنتجات، بأية طريقة كانت. وكل اعتداء على حقوق ملكية الوكالة لمنتوجها، يعرض مقترفه، للتتبعات الجزائية طبقا للقوانين والتراتيب الجاري بها العمل
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