توزر: وحدة الكشف بالمفراس بالمستشفى الجهوي تستأنف تقديم خدماتها بعد خضوعها لأشغال صيانة

وات -

استأنفت وحدة الكشف بالمفراس بالمستشفى الجهوي بتوزر، منذ صباح أمس الجمعة، تقديم خدماتها لفائدة المرضى في الجهة، بعد خضوعها لأشغال صيانة وتعويض بعض القطع من طرف الشركة المزودة، وفق ما ذكره التقني السامي المكلف بالصيانة في المستشفى الجهوي، حسان حمادي.وبيّن نفس المصدر، في تصريح لـ(وات)، أن الوحدة تعطلت منذ نحو 9 أشهر، وتعطل معها تقديم خدمات التصوير للمرضى في الجهة، موضحا أنه تبعا للاتفاقية البيع بين وزارة الصحة والشركة المعنية فإن أشغال الصيانة تتم عن طريق نفس الشركة.وأشار، في هذا السياق، الى أنه يتم التصوير بآلة المفراس "السكانار"، ويقع الحصول على نتائج الصور عن بعد في إطار الشراكة مع مستشفيات جامعية في العاصمة.