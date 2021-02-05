الترفيع في اسعار البيع للعموم لبعض مواد المحروقات بداية من منتصف هذه الليلة على الساعة صفر

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قرّرت وزارة الصناعة والطاقة والمناجم الزيادة في اسعار البيع للعموم للبنزين الخالي من الرصاص والغازوال العادي والغازوال بدون كبريت ، بداية من منتصف هذه الليلة على الساعة صفر.البنزين الخالي من الرصاص: الترفيع في سعر البيع للعموم بـ40 مليما للتر ليصبح 1955 مليما /لتر عوضا عن1915 مليما /لترالغازوال بدون كبريت: الترفيع في سعر البيع للعموم ب 35 مليما للتر ليصبح 1685 مليما/لتر عوضا عن 1650 مليما/لترالغازوال العادي: الترفيع في سعر البيع للعموم ب 30 مليما للتر ليصبح 1500 مليما/لتر عوضا عن 1470 مليما/لتروافادت وزارة الصناعة والطاقة والمناجم، أن أسعار بقية المواد البترولية لم يطرأ عليها أي تغييروتاتي هذه الزيادة، وفق وزارة الصناعة، تطبيقا لآلية التعديل الاوتوماتيكي لأسعار بعض المواد البترولية، وعلى إثر الاجتماع الشهري للجنة الفنية المكلفة بضبط الأسعار المنعقد بتاريخ 04 فيفري 2021