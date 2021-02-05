الترفيع في اسعار البيع للعموم لبعض مواد المحروقات بداية من منتصف هذه الليلة على الساعة صفر

وات - قرّرت وزارة الصناعة والطاقة والمناجم الزيادة في اسعار البيع للعموم للبنزين الخالي من الرصاص والغازوال العادي والغازوال بدون كبريت ، بداية من منتصف هذه الليلة على الساعة صفر.
واصبحت الاسعار، وفق بلاغ للوزارة، الجمعة، كما يلي
البنزين الخالي من الرصاص: الترفيع في سعر البيع للعموم بـ40 مليما للتر ليصبح 1955 مليما /لتر عوضا عن1915 مليما /لتر
الغازوال بدون كبريت: الترفيع في سعر البيع للعموم ب 35 مليما للتر ليصبح 1685 مليما/لتر عوضا عن 1650 مليما/لتر
الغازوال العادي: الترفيع في سعر البيع للعموم ب 30 مليما للتر ليصبح 1500 مليما/لتر عوضا عن 1470 مليما/لتر
وافادت وزارة الصناعة والطاقة والمناجم، أن أسعار بقية المواد البترولية لم يطرأ عليها أي تغيير
وتاتي هذه الزيادة، وفق وزارة الصناعة، تطبيقا لآلية التعديل الاوتوماتيكي لأسعار بعض المواد البترولية، وعلى إثر الاجتماع الشهري للجنة الفنية المكلفة بضبط الأسعار المنعقد بتاريخ 04 فيفري 2021
أخبار "وات" المنشورة على باب نات، تعود حقوق ملكيتها الكاملة أدبيا وماديا في إطار القانون إلى وكالة تونس افريقيا للأنباء . ولا يجوز استخدام تلك المواد والمنتجات، بأية طريقة كانت. وكل اعتداء على حقوق ملكية الوكالة لمنتوجها، يعرض مقترفه، للتتبعات الجزائية طبقا للقوانين والتراتيب الجاري بها العمل
واصبحت الاسعار، وفق بلاغ للوزارة، الجمعة، كما يلي
البنزين الخالي من الرصاص: الترفيع في سعر البيع للعموم بـ40 مليما للتر ليصبح 1955 مليما /لتر عوضا عن1915 مليما /لتر
الغازوال بدون كبريت: الترفيع في سعر البيع للعموم ب 35 مليما للتر ليصبح 1685 مليما/لتر عوضا عن 1650 مليما/لتر
الغازوال العادي: الترفيع في سعر البيع للعموم ب 30 مليما للتر ليصبح 1500 مليما/لتر عوضا عن 1470 مليما/لتر
وافادت وزارة الصناعة والطاقة والمناجم، أن أسعار بقية المواد البترولية لم يطرأ عليها أي تغيير
وتاتي هذه الزيادة، وفق وزارة الصناعة، تطبيقا لآلية التعديل الاوتوماتيكي لأسعار بعض المواد البترولية، وعلى إثر الاجتماع الشهري للجنة الفنية المكلفة بضبط الأسعار المنعقد بتاريخ 04 فيفري 2021
أخبار "وات" المنشورة على باب نات، تعود حقوق ملكيتها الكاملة أدبيا وماديا في إطار القانون إلى وكالة تونس افريقيا للأنباء . ولا يجوز استخدام تلك المواد والمنتجات، بأية طريقة كانت. وكل اعتداء على حقوق ملكية الوكالة لمنتوجها، يعرض مقترفه، للتتبعات الجزائية طبقا للقوانين والتراتيب الجاري بها العمل
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