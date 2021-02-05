المنستير: مداهمة مخزن في قصر هلال وحجز ملابس مهربة بقيمة تفوق 41 ألف دينار (مصدر ديواني)

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حجزت فرقة الحرس الديواني بالمنستير اليوم كمية من الملابس الداخلية أجنبية الصنع ومهرّبة بقيمة تناهز 41 ألفا و500 دينار وفق ما أفاد به (وات )مصدر ديواني مسؤول.وأوضح ذات المصدر أنّ الحرس الديواني بالمنستير قام اليوم على الساعة العاشرة صباحا بعملية مداهمة لمخزن في مدينة قصر هلال بولاية المنستير وذلك في إطار التصدي للتهريب والتجارة الموازية.ويذكر أن فرقة الحرس الديواني بالمنستير كانت قد حجزت يوم 3 فيفري الجاري كمية من الفواكه الجافة مجهولة المصدر بقيمة 23 ألف دينار كانت مخفية بإحكام على متن شاحنة ثقيلة علاوة على حجز الشاح