المنستير: مداهمة مخزن في قصر هلال وحجز ملابس مهربة بقيمة تفوق 41 ألف دينار (مصدر ديواني)

وات - حجزت فرقة الحرس الديواني بالمنستير اليوم كمية من الملابس الداخلية أجنبية الصنع ومهرّبة بقيمة تناهز 41 ألفا و500 دينار وفق ما أفاد به (وات )مصدر ديواني مسؤول.
وأوضح ذات المصدر أنّ الحرس الديواني بالمنستير قام اليوم على الساعة العاشرة صباحا بعملية مداهمة لمخزن في مدينة قصر هلال بولاية المنستير وذلك في إطار التصدي للتهريب والتجارة الموازية.
ويذكر أن فرقة الحرس الديواني بالمنستير كانت قد حجزت يوم 3 فيفري الجاري كمية من الفواكه الجافة مجهولة المصدر بقيمة 23 ألف دينار كانت مخفية بإحكام على متن شاحنة ثقيلة علاوة على حجز الشاح
أخبار "وات" المنشورة على باب نات، تعود حقوق ملكيتها الكاملة أدبيا وماديا في إطار القانون إلى وكالة تونس افريقيا للأنباء . ولا يجوز استخدام تلك المواد والمنتجات، بأية طريقة كانت. وكل اعتداء على حقوق ملكية الوكالة لمنتوجها، يعرض مقترفه، للتتبعات الجزائية طبقا للقوانين والتراتيب الجاري بها العمل
وأوضح ذات المصدر أنّ الحرس الديواني بالمنستير قام اليوم على الساعة العاشرة صباحا بعملية مداهمة لمخزن في مدينة قصر هلال بولاية المنستير وذلك في إطار التصدي للتهريب والتجارة الموازية.
ويذكر أن فرقة الحرس الديواني بالمنستير كانت قد حجزت يوم 3 فيفري الجاري كمية من الفواكه الجافة مجهولة المصدر بقيمة 23 ألف دينار كانت مخفية بإحكام على متن شاحنة ثقيلة علاوة على حجز الشاح
أخبار "وات" المنشورة على باب نات، تعود حقوق ملكيتها الكاملة أدبيا وماديا في إطار القانون إلى وكالة تونس افريقيا للأنباء . ولا يجوز استخدام تلك المواد والمنتجات، بأية طريقة كانت. وكل اعتداء على حقوق ملكية الوكالة لمنتوجها، يعرض مقترفه، للتتبعات الجزائية طبقا للقوانين والتراتيب الجاري بها العمل
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