القيروان : عدد من اهالي الذهيبات يعمدون الى احتجاز سيارة اسعاف وفريق شبه طبي للمطالبة باحداث قسم استعجالي

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عمد عدد من اهالي منطقة الذهيبات من معتمدية العلا (تبعد حوالي 60 كم عن القيروان المدينة) عشية اليوم الجمعة الى احتجاز طاقم شبه طبي داخل مركز الصحة الاساسية بالجهة وسيارة اسعاف تابعة للمستشفى المحلي بالعلا للمطالبة باحداث قسم استعجالي وتوفير سيارة اسعاف بالجهة.وقد منع المحتجون الطاقم شبه الطبي من مغادرة مركز الصحة الاساسية وذلك اثر انتهائهم من القيام بالعيادة الاسبوعية مطالبين بتحسين الخدمات الصحبما للمواطنين بما يجنبهم عناء التنقل الى المستشفى المحلي بالعلا والى بقية المؤسسات الصحية بالقيروان.وافاد المدير الجهوي للصحة بالقيروان محمد رويس بانه تم التنسيق مع السلطات المحلية وتم اخلاء سبيل الطاقم شبه الطبي في حين يجري حاليا التفاوض مع الاهالي من اجل اعادة سيارة الاسعاف الى المستشفى معربا عن تفهمه لحالة الاحتقان لدى الاهالي وحقهم في خدمات صحية افضل.وتعهد محمد رويس باداء زيارة الى مركز الرعاية الاساسية بالذهيبات قريبا للنظر في مطالب الاهالي والعمل على تحقيق العاجل منها وبرمجة المطالب الاجلة الى اقرب وقت ممكن، مبينا ان توجه الادارة الجهوية للصحة هو العمل على تقديم الخدمات الصحية للمواطن حسب المواصفات والاعتماد الصحي .