مهنيو الخدمات الصحية يقترحون احداث "تاشيرة صحية " لاستقطاب الراغبين في الحصول على هذه الخدمات

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اقترح رئيس الجامعة الوطنية للصحة بالاتحاد التونسي للصناعة والتجارة والصناعات التقليدية، طارق النيفر، الجمعة، احداث "تأشيرة صحية" خاصة بطالبي الخدمات الصحية لتلقي العلاج في وقت يرتبط فيه نشاط هذا القطاع بتطوير التشريعات القائمة.وبين النيفر، خلال ندوة صحفية، عقدتها الغرفة النقابية الوطنية المساندة للخدمات الصحية التابعة للجامعة الوطنية للصحة ، ان تطوير التشريعات سيمكن على المدى القصير والمتوسط من رفع القدرة التشغيلية والترفيع أيضا في القيمة المضافة .ودعا أصحاب القرار الى الانتباه الى القيمة المضافة والإمكانيات الكبيرة التي يوفرها قطاع الخدمات الصحية والعمل على استقطاب طالبي الخدمات الصحية الأجانب ومن بلدان الجوار.ولاحظ النيفر، ضرورة العمل على تحسين الاطار القانوني المنظم لنشاط المؤسسات وتوفير خطوط جوية مباشرة وخاصة بنقل المرضى بالنظر لخصوصية وضعيتهم الصحية لتتمكن تونس من استغلال كل هذه الإمكانيات.واكد رئيس الغرفة النقابية الوطنية المساندة للخدمات الصحية غازي المجبري ، من جانبه، أهمية المداخيل من العملة الصعبة التي يوفرها القطاع ودوره في تدعيم القدرة التشغيلية وتحسين الخدمات الصحية للمواطن.وتحتل تونس المرتبة الأولى في افريقيا كوجهة استشفائية وطبية وذلك بالعودة لعدد المرضى الوافدين ومساهمة القطاع في الناتج المحلي والمرتبة الثانية في افريقيا حسب مؤشرات منظمة الصحة العالمية بحوالي 500 ألف طلب استشفاء مسجل في السنة.ويوفر قطاع الخدمات الصحية ، سنويا، ناتجا صافيا يناهز 2500 مليون دينار في وقت يحقق فيه قطاع السياحة 2831 مليون دينار والطاقة 2047 مليون دينار والمناجم 1411 مليون دينار.وشدد على ان الغرفة ستساند كل الفاعلين في القطاع من أطباء وتقنيي مخابر واداريين وعاملين وستعمل على تدعيم جودة الخدمات الصحية الجديدة التي تقدمها بعض المؤسسات الصحية والاستشفائية.وتجمع الغرفة النقابية الوطنية المساندة للخدمات الصحية التي احدثت مؤخرا، شركات الاجلاء الطبي وشركات تيسير الخدمات الطبية وخدمات الاستقبال والإرشاد ومراكز النقاهة وشركات النقل الجوي الطبي والشركات العاملة على المنصات الالكترونية للصحة.