سليانة: العمد يعلقون العمل لليوم الثاني على التوالي على خلفية جملة من المطالب المهنية

وات -

يتواصل لليوم الثاني على التوالي (ولمدة 10 ايام)، تعليق العمل في سلك العمد بولاية سليانة على خلفية جملة من المطالب المهنية العالقة تتمثل خاصة في التعجيل في إصدار النظام الأساسي قصد تحديد مهامهم ولضمان حقهم في العمل اللائق في ظل ما يتعرضون له من تهميش، وفق تعبير الكاتب العام للنقابة الأساسية لسلك العمد بالولاية محمد توفيق العبدلي واكد العبدلي في تصريحه ل(وات) ضرورة تمكين العمد (وعددهم 82) من الانخراط بودادية أعوان وموظفي وزارة الداخلية للتمتع بجل حقوقهم كسائر زملائهم، فضلا عن تمكينهم من القسط الثالث من الزيادة في الوظيفة العمومية باعتبار أن أجرهم لايتجاوز 700 دينار، والترفيع في منحة التنقل (لم تتجاوز ال30 دينارا منذ أكثر من 20 سنة) وذكر ان العمدة يقوم بمد يد المساعدة لمختلف المصالح الادارية والعدلية والمالية قصد إعانتها في مباشرة مهامها وفقا للامر 521 لسنة 1989، كما أنه مكلف بالسهر على مصالح منظوريه واعانتهم في علاقاتهم مع الادارة وارشادهم وفقا للقوانين والتراتيب الجاري بها العمل.