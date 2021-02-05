الشهيد عريف أول بالجيش الوطني اسماعيل الخريجي يوارى الثرى بروضة الشهداء بالحامة

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شيع صباح اليوم الجمعة جثمان شهيد الوطن والمؤسسة العسكرية العريف أول اسماعيل الخريجي الى "روضة الشهداء" بالحامة، بعد ان تمت تلاوة الفاتحة على روحه الزكية في جنازة مهيبة حضرها أهله وعدد هام من العسكريين والأمنيين ومن أبناء الحامة، اضافة الى ممثلين عن السلط الجهوية والمحلية والمجتمع المدني.وتم خلال الجنازة، تابين الشهيد، بالاشادة بخصاله وحبه الكبير لوطنه وباستبساله في الذود عنه، ما يجعل منه قدوة ومثالا في الوطنية، وذلك بحضور تشكيلة من الجيش الوطني يذكر ان شهيد الوطن العريف أول اسماعيل الخريجي، هو أحد ضحايا انفجار لغم أرضي تقليدي الصنع بجبل ورغة اول أمس الاربعاء، خلال عملية تمشيط عن العناصر الارهابية.