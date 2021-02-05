بن عروس: عودة حركة سير قطارات بالضاحية الجنوبية بعد توقف ناتج عن عطب فني في شبكة الإمداد بالكهرباء

وات -

استأنفت حركة سير القطارات بالضاحية الجنوبية للعاصمة، بعد توقف مفاجئ طرأ على شبكة التزويد بالكهرباء صباح اليوم الجمعة، تدخلت على إثره المصالح الفنية للشركة لإعادة عمل شبكة الإمداد بالطاقة الكهربائية على هذه الخطوط .وقال مدير الاتصال بالشركة حسان المعيادي في تصريح صحفي، إن قطارات الاحواز شهدت توقفا فجئيا بسبب تعطل شبكة الإمداد بالكهرباء، تحديدا على مستوى مركزي التحكم في الحركة والتحكم في المحولات، وأضاف انه تم تجاوز العطب وعادت حركة القطارات بنسق تدريجي.