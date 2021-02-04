مدنين: دورة تكوينية بجربة لفائدة العاملين في القطاع السياحي المحالين على البطالة الفنية

وات -

انطلقت، اليوم الخميس، بمركز التكوين السياحي بجربة من ولاية مدنين، أشغال حلقة تكوينية للعاملين في القطاع السياحي المحالين على البطالة الفنية هي الثانية من نوعها في الجهة بعد دورة اولى بزمور من معتمدية بني خداش، وتندرج في إطار برنامج يستهدف في ولاية مدنين 225 مشاركا سيتمتعون بعد انهاء فترة التكوين بمنحة قدرها 300 دينار الى جانب منحة 200 دينار التي اقرتها الحكومة لفائدة العاملين في هذا القطاع، وفق المدير العام لوكالة التكوين في مهن السياحة احمد الجمل.وأوضح الجمل، في تصريح لـ"وات"، ان هذه الدورات التكوينية تنتظم من بداية شهر فيفري الجاري الى غاية الاسبوع الثالث من شهر مارس المقبل في 13 موقع تكوين في مختلف الجهات، وتستهدف 1200 مشارك يتوزعون على 50 مجموعة، بهدف تنمية مهاراتهم واعدادهم لعودة الموسم السياحي بما يرتقي بالقطاع وبجودة خدماته بعد الازمة التي اجتاحته بسبب جائحة "كورونا".وتناولت هذه الدورة بجزيرة جربة على غرار بقية الدورات محوري التامين الذاتي والسلامة في المؤسسات السياحية، وتقنيات الاتصال والتواصل، عبر ورشات عمل يؤطرها مختصون في المجال لتاهيل اليد العاملة وتنمية القدرات استعدادا لاستئناف نشاط الموسم السياحي.