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شركة تونس الطرقات السيّارة تعلن عن غلق محوّل تستور بداية من غد الخميس

Publié le Jeudi 04 Février 2021 - 11:38 قراءة: 0 د, 24 ث
وات - أعلنت شركة تونس الطرقات السيّارة عن قرار غلق محوّل تستور (الوصلة المؤدية لمحطة الاستخلاص بتستور من جهة باجة) انطلاقا من صباح غد الخميس 05 فيفري 2021 وذلك لمدة لا تتجاوز 20 يوما.

ودعت الشركة، في بلاغ أصدرته الخميس، القادمين من بوسالم/باجة في اتجاه تستور/الكاف الى الخروج عبر محوّل وادي الزرقاء، مؤكدة تواصل حركة الجولان بصفة عادية في بقية الاتجاهات.
ويأتي قرار غلق هذا المحوّل، وفق المصدر ذاته، نتيجة القيام باشغال تقوية الطريق السيارة أ3 - تونس - وادي الزرقاء.

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