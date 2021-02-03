القيروان: بعد طول انتظار، افتتاح قسم الطب الاستعجالي بالمستشفى المحلي بالسبيخة

وات -

تم، اليوم الاربعاء، القبول الجزئي وافتتاح قسم الطب الاستعجالي بالمستشفى المحلي بالسبيخة من ولاية القيروان، الذي بلغت كلفة إنجازه 700 ألف دينار، فيما بلغت قيمة تجهيزاته 150 ألف دينار، وذلك بعد طول انتظار أهالي الجهة لهذا المشروع، إثر تعطل الأشغال منذ نحو 5 سنوات.ويضم القسم الجديد للطب الاستعجالي قاعات عصرية، من بينها قاعة المراقبة الطبية، وقاعة العلاج والصيدلية، وقسم "كوفيد"، ومخبران للتحاليل، وقاعة للتصوير بالأشعة ويشار إلى أن أشغال هذا المشروع كانت انطلقت بداية سنة 2015، وكان من المفروض انتهاؤها مع بداية سنة 2017، لكنه شهد عدة تعطيلات بسبب فسخ العقد مع المقاول الأول وإعادة طلب العروض لاختيار مقاول ثان، بالإضافة إلى إشكاليات في التمويل، وطول الاجراءات الادارية، وفق ما أفاد به المدير الجهوي للصحة بالقيروان، محمد الرويس.وأضاف في تصريح لصحفية (وات) بالجهة، أن قسم الطب الاستعجالي هو اللبنة الأولى لتحسين خدمات المستشفى المحلي بالسبيخة، وسيمكن من تقليص الضغط على بقية مستشفيات ولاية القيروان واستقبال المرضى بمعتمدية السبيخة والمعتمديات المجاورة لها، وسيتم تعزيزه قريبا بخدمات إضافية وبالرصيد البشري اللازم.ومن ناحيته، أكد معتمد السبيخة، شوقي سالم، أن هذا الإنجاز سيمكن من تخفيف الضغظ على المستشفى المحلي، مضيفا أنه هناك طلبات من المواطنين لتعزيز قسم الطب الاستعجالي، من أبرزها توفير التصوير بالرنين المغناطيسي والإطار البشري المختص.وأفاد، في نفس السياق، أنه سيتم العمل قريبا على إحداث قسم خاص بالولادات بالقسم الاستعجالي، وإضافة بعض الاختصاصات الأخرى.