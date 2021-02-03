سوسة: الاحتفاظ بأحد الباعة المنتصبين فوضويا بمحيط السوق التفصيلية بحمام سوسة من أجل الاعتداء بالعنف الشديد على عدد من المتساكنين

وات -

أفاد الناطق الرسمي باسم المحكمة الابتدائية سوسة 2، هيثم بوبكر، بأن النيابة العمومية أذنت، اليوم الاربعاء، بالاحتفاظ بأحد الباعة المنتصبين فوضويا بمحيط السوق التفصيلية بمدينة حمام سوسة والذي اعتدى مساء أمس بالعنف الشديد على عدد من المتساكنين الذين عبّروا عن تذمرهم من تفشي ظاهرة الانتصاب الفوضوي امام منازلهم ومن تنامي المظاهر المخلة بالحياء.وأضاف هيثم بوبكر، في تصريح لـ"وات"، أن فرقة الشرطة العدلية بسوسة الشمالية تواصل القيام بالابحاث اللازمة بخصوص حيثيات احداث العنف الشديد التي جرت مساء أمس الثلاثاء بمحيط السوق التفصيلية بحمام سوسة.يشار إلى ان مجموعة من الباعة المنتصبين فوضويا قاموا خلال الليلة الفاصلة بين الثلاثاء والأربعاء بالاعتداء بواسطة الحجارة والأسلحة البيضاء على افراد عائلة قاطنة بمحيط السوق بعد ان عبّروا عن امتعاضهم من ممارسات بعض الباعة الذين يعمدون كل ليلة الى معاقرة الخمر ويقومون بسلوكيات غير أخلاقية، وفق ما أكده الكاتب العام لبلدية حمام سوسة فيصل بن مصطفى.وقد نفذ عدد من أهالي مدينة حمام سوسة على اثر احداث العنف وقفة احتجاجية ليلية امام مقر المعتمدية للمطالبة بوضع حد نهائي لتفاقم ظاهرة الانتصاب الفوضوي في عدة نقاط بالمدينة.كما قامت البلدية اليوم الأربعاء بغلق منافذ السوق والاستعانة بدوريات امنية لمنع الانتصاب الفوضوي وتجدد احداث العنف، وفق تعبير نفس المسؤول البلدي.